У Південній Кореї навчилися перетворювати аміак в екологічно чистий водень

Собівартість виробництва – в два рази нижче, ніж при звичайному електролізі

Корейські вчені представили нову технологію, яка дозволяє перетворювати аміак у екологічно чистий водень. Для цього потрібно мізерна кількість електроенергії, – повідомляють Elektrovesti.

Дослідницька група зі Школи енергетики та хімічної інженерії Ульсанського національного інституту науки і технологій (UNIST) Південної Кореї оголосила про прорив в технології, яка перетворює рідкий аміак в водень. Результати їх дослідників привернули увагу восьми дослідних співтовариств по всьому світу.

Новий метод споживає в два рази менше електроенергії, ніж водень, отриманий за допомогою електролізу води. Так, електроліз аміаку для отримання азоту і водню вимагає напруги всього 0,6 вольт, що набагато нижче енергії, необхідної для електролізу води – 1,23 вольт.

Дослідницька група UNIST вже продемонструвала новий ефективний метод виробництва водню з меншим енергоспоживанням. Зацікавленість в комерційному використанні інноваційних технологій вже висловила компанія Lotte Chemical – підрозділ Lotte Group, найбільшого південнокорейського конгломерату, який об'єднує понад 60 компаній різної спрямованості.