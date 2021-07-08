У Тасманії побудують великий завод з виробництва зеленого водню

Потужність підприємства – 250 МВт

Австралійська енергетична компанія Fortescue Future Industries підписала з Tasmanian Ports Corporation (TasPorts) угоду по будівництву електролізного підприємства потужністю 250 МВт для виробництва зеленого водню в порту Белл Бей на півночі Тасманії, – повідомляє H2 View.

Проект, що повністю працює на відновлюваних джерелах енергії, стане частиною програми розвитку відновлюваної водневої промисловості уряду Тасманії.

Тасманія, острівної штат Австралії на південь від материка, має хороші можливості для розвитку екологічно чистої водневої промисловості завдяки дешевим, надійним поновлюваним джерелам енергії і відмінній портової та водної інфраструктури.

Економічний аналіз, показав, що завод з виробництва зеленого водню потужністю 250 МВт може забезпечити збільшення валового внутрішнього продукту на $2 млрд протягом терміну реалізації проекту.

«Проект з виробництва зеленого водню в Тасманії після введення в експлуатацію може стати одним з найбільших в світі заводів з виробництва зеленого водню, що створить значний експортний потенціал для Австралії. Підписання угоди з TasPorts знаменує початок новаторського партнерства», – сказала генеральний директор Fortescue Future Industries Джулі Шаттлворт.

«Відповідно ролі TasPorts як вирішального чинника торгівлі на благо Тасманії, ми раді сприяти новим перспективним галузям і експортним можливостям в Белл Бей», – сказав, у свою чергу генеральний директор TasPorts Ентоні Дональд.