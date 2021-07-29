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    В Індії побудують перший в країні завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    IndianOil, яка спеціалізується на нафтопереробці, зацікавилася екологічно чистим паливом - В Індії побудують перший в країні завод з виробництва зеленого водню

    IndianOil, яка спеціалізується на нафтопереробці, зацікавилася екологічно чистим паливом

    Фото: twitter.com

    Компанія IndianOil буде використовувати для виробництва водню власні вітрові електростанції

    Індійська нафтогазова компанія Indian Oil Corporation має намір побудувати перший в країні завод з виробництва зеленого водню на нафтопереробному заводі в місті Матхура, щоб підтримати внутрішні водневі амбіції Індії, а також відкрити можливості для експорту, – повідомляє H2 View.

    Новий водневий проект на нафтопереробному заводі буде новаторським по впровадженню зеленого водню в енергетичний сектор Індії. Екологічно чистий водень отримуватимуть в результаті електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії.

    Центр досліджень і розробок IndianOil став новаторським інститутом, який проводить передові дослідження в усіх аспектах водню, включаючи виробництво газу, його зберігання і створення водневих паливних елементів.

    «IndianOil має намір в найближчі десять років зробити великі кроки в нафтохімії, водні та електромобільності. У нашій компанії є вітроенергетичний проект в Раджастані. Ми маємо намір направити ці потужності на наш нафтопереробний завод в Матхуре для виробництва зеленого водню за допомогою електролізу», – сказав голова Indian Oil Corporation Шрікант Мадхав Вайда.

    В даний час IndianOil знаходиться в процесі створення пілотних заводів з продуктивністю одна тонна в день на основі чотирьох інноваційних технологій виробництва водню.

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    Теги: завод Індія водень
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    В Індії побудують перший в країні завод з виробництва зеленого водню