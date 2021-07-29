В Індії побудують перший в країні завод з виробництва зеленого водню

В Індії побудують перший в країні завод з виробництва зеленого воднюнова енергія
IndianOil, яка спеціалізується на нафтопереробці, зацікавилася екологічно чистим паливом
Компанія IndianOil буде використовувати для виробництва водню власні вітрові електростанції
Індійська нафтогазова компанія Indian Oil Corporation має намір побудувати перший в країні завод з виробництва зеленого водню на нафтопереробному заводі в місті Матхура, щоб підтримати внутрішні водневі амбіції Індії, а також відкрити можливості для експорту, – повідомляє H2 View.
Новий водневий проект на нафтопереробному заводі буде новаторським по впровадженню зеленого водню в енергетичний сектор Індії. Екологічно чистий водень отримуватимуть в результаті електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії.
Центр досліджень і розробок IndianOil став новаторським інститутом, який проводить передові дослідження в усіх аспектах водню, включаючи виробництво газу, його зберігання і створення водневих паливних елементів.
«IndianOil має намір в найближчі десять років зробити великі кроки в нафтохімії, водні та електромобільності. У нашій компанії є вітроенергетичний проект в Раджастані. Ми маємо намір направити ці потужності на наш нафтопереробний завод в Матхуре для виробництва зеленого водню за допомогою електролізу», – сказав голова Indian Oil Corporation Шрікант Мадхав Вайда.
В даний час IndianOil знаходиться в процесі створення пілотних заводів з продуктивністю одна тонна в день на основі чотирьох інноваційних технологій виробництва водню.
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