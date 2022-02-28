У Швеції розроблено автономну пивоварню на сонячних батареях

При цьому пивоварня здатна очищати 70 тис. літрів води на місяць

Шведська компанія Wayout зі Стокгольма розробила автономну міні-пивоварню, яка міститься в контейнері і працює на сонячній енергії. Зараз компанія збирається відправити готову пивоварню до Танзанії, до національного парку Серенгеті (на його території розташована найвища гора в Африці Кіліманджаро), – повідомляє портал «Українське пиво».

Африку для реалізації інноваційного проекту було обрано не випадково: пивоварня може очищати 70 тис. літрів води на місяць. Вона може робити питний будь-яку воду (у тому числі знесолювати морську), тому ідеальна для регіонів, де доступ до чистої води обмежений. А сонячні батареї захищають установку від перебоїв із електроенергією.

Пивовару потрібно лише завантажити інгредієнти, решту пивоварня зробить сама – від підготовки води до промивання обладнання після варіння. Крім пива, можна виготовляти газовану воду – як зі смаковими добавками, так і без них. У баках пивоварні може зберігатись 3 тис. літрів готових напоїв.

Треба відзначити, що компанія Wayout розробила окремий модуль для очищення води. Один із перших виготовлених пристроїв вже був переданий всесвітньому проекту «Голод», який відправить його до Уганди, що знаходиться біля Танзанії.