У Фінляндії розробили технологію приготування шніцелю з водню

Розробка компанії Solar Foods з'явиться на ринку на початку 2023 року

Фінська компанія Solar Foods розробила технологію виробництва шніцелю із водню, кисню, азоту та вуглецю (з цих хімічних елементів, власне, складається білок). Продукт під назвою «Солейн» планують випустити на ринок на початку 2023 року. На реалізацію цих планів Solar Foods отримала майже 25 млн євро субсидій від держави та приватних фондів, – повідомляє Reuters.

Вчені порівнюють процес створення такої альтернативи звичайному м'ясу зі спиртовим бродінням. Щоб приготувати «Солейн», у невеликому біореакторі у суміш газів і мікроелементів поміщають бактерії, які окислюють водень. В результаті виходить борошно, яке за смаком нагадує пшеничне, але за фактом містить жири, вуглеводи та білок. Причому останнього у складі понад 65%.

Виробництво продукту є повністю екологічним: вуглекислий газ виділяють з атмосфери за допомогою технології «пряме захоплення повітря», а водень отримують шляхом розщеплення води методом електролізу.

Спочатку «Солейн» планують використовувати як харчовий інгредієнт: наприклад, додавати до молочних коктейлів та йогуртів, а також рослинних страв, де не вистачає амінокислот та білків. У Solar Foods запевняють, що у майбутньому цим продуктом можна буде забезпечувати все людство.