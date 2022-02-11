  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Уманська пивоварня першою в Україні варитиме пиво на сонячній енергії

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пиво Уманського пивзаводу стало на бік світла - Уманська пивоварня першою в Україні варитиме пиво на сонячній енергії

    Пиво Уманського пивзаводу стало на бік світла

    Фото: ecopolitic.com.ua

    На дахах десяти приміщень підприємства встановили сонячні панелі

    Компанія «Уманьпиво» першою в Україні перейшла на альтернативне енергоспоживання та встановила на десяти дахах цехів свого підприємства (на південних сторонах будівель) сонячну електростанцію потужністю 408 кВт, – повідомляє «ЕкоПолітика».

    Загалом було задіяно 626 сонячних панелей Jinko solar потужністю 525 Вт та 139 панелей на 440 Вт. Відповідно до енергоаудиту така кількість сонячних модулів дозволяє генерувати електроенергію, необхідну для денного споживання пивного підприємства.

    Партнером із постачання та монтажу сонячних панелей стала компанія Rayton Sun. Враховуючи різні матеріали, розташування та кути нахилу дахів, були використані різні види кріплень. Наприклад, одна станція майже поєднала у собі чотири станції різного типу. Серцем сонячної електростанції стала система моніторингу Huawei, що дозволяє цілодобово відстежувати роботу станції, визначати поточну економію та окупність.

    «Установка власної сонячної електростанції надала певну незалежність підприємства від інших постачальників електроенергії. Інвестуючи зараз у зелену енергетику, ми фактично придбали електроенергію на 25 років уперед за ціною 0,70 грн/кВт, коли тариф електромереж становить 3,91 грн/кВт і постійно зростає», – сказав керівник компанії «Уманьпиво» Ігор Кісіль.

    Читайте також:

    Теги: енергетика Умань Україна пиво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уманська пивоварня першою в Україні варитиме пиво на сонячній енергії