Уманська пивоварня першою в Україні варитиме пиво на сонячній енергії

На дахах десяти приміщень підприємства встановили сонячні панелі

Компанія «Уманьпиво» першою в Україні перейшла на альтернативне енергоспоживання та встановила на десяти дахах цехів свого підприємства (на південних сторонах будівель) сонячну електростанцію потужністю 408 кВт, – повідомляє «ЕкоПолітика».

Загалом було задіяно 626 сонячних панелей Jinko solar потужністю 525 Вт та 139 панелей на 440 Вт. Відповідно до енергоаудиту така кількість сонячних модулів дозволяє генерувати електроенергію, необхідну для денного споживання пивного підприємства.

Партнером із постачання та монтажу сонячних панелей стала компанія Rayton Sun. Враховуючи різні матеріали, розташування та кути нахилу дахів, були використані різні види кріплень. Наприклад, одна станція майже поєднала у собі чотири станції різного типу. Серцем сонячної електростанції стала система моніторингу Huawei, що дозволяє цілодобово відстежувати роботу станції, визначати поточну економію та окупність.

«Установка власної сонячної електростанції надала певну незалежність підприємства від інших постачальників електроенергії. Інвестуючи зараз у зелену енергетику, ми фактично придбали електроенергію на 25 років уперед за ціною 0,70 грн/кВт, коли тариф електромереж становить 3,91 грн/кВт і постійно зростає», – сказав керівник компанії «Уманьпиво» Ігор Кісіль.