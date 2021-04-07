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    В Японії запустили установку для переробки стічних вод на водень

    нова енергія
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    Установка компанії Japan Blue Energy для перетворення стоків в екологічно чистий енергоносій &nbsp; - В Японії запустили установку для переробки стічних вод на водень

    Установка компанії Japan Blue Energy для перетворення стоків в екологічно чистий енергоносій

     

    Фото: elektrovesti.net

    З однієї тонни осадів стічних вод установка може добути до 50 кг водню

    В Японії заробила установка, яка переробляє осади стічних вод, отримуючи при цьому екологічно чистий водень. Енергоносій передбачається використовувати для потреб транспорту і генерації електроенергії, – повідомляють Elektrovesti.

    Підприємство, розташоване недалеко від Токіо, здатне переробляти одну тонну висушеного осаду стічних вод в день і перетворювати його в 40-50 кг водню. Цієї кількості газу достатньо для заправки 10 легкових автомобілів або 25 електровелосипедів на водневих паливних елементах.

    Установка здатна перетворювати в водень не тільки осад стічних вод, а й пластик, папір і тверді побутові відходи. Новий об'єкт побудований компанією Japan Blue Energy у співпраці з урядом Токіо, TODA Corporation, TOKYU Construction і дослідниками з Токійського університету науки.

    «Поновлюваний водень є важливим екологічно чистим паливом для Японії і всього світу. Ми витратили більше десяти років на розробку цього передового процесу перетворення відходів в водень і дуже раді бачити зростання попиту на нього», – сказав президент компанії Japan Blue Energy Наокі Довакі.

    Теги: Японія пластик водень
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