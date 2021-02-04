У Франції почнуть видобувати зелений водень з побутових відходів

Нове підприємство буде введено в експлуатацію в кінці 2022 року

Французькі компанії SUEZ і SIPEnR об'єдналися для будівництва заводу H2 Créteil з виробництва та розподілення екологічно чистого водню на підприємстві з утилізації відходів в Кретей, передмісті Парижа, - повідомляє H2 View.

Замовником проекту виступило комунальне об'єднання SMITDUVM, яке забезпечує утилізацію міських побутових відходів для дев'ятнадцяти муніципалітетів, населення яких перевищує 640 тис осіб.

Це буде перший промисловий об'єкт у Франції, який стане перетворювати електроенергію, вироблену при спалюванні побутових відходів, в водень з використанням процесу електролізу.

Завод H2 Créteil, який передбачається ввести в експлуатацію до кінця 2022 року, буде виробляти 500 кг водню в день, запобігаючи викиди не менше 1,3 тис тонн вуглекислого газу щорічно.

«Завод з виробництва водню, який буде розташований на нашому підприємстві з утилізації відходів, є частиною фундаментального екологічного проекту, який ми ініціювали в 2018 році», - сказав президент SMITDUVM Аксель Ургін.