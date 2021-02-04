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    У Франції почнуть видобувати зелений водень з побутових відходів

    нова енергія
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    <p>Франція має намір дати рішучий бій заради торжества водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Франції почнуть видобувати зелений водень з побутових відходів

    Франція має намір дати рішучий бій заради торжества водню

     

    Фото: h2-view.com

    Нове підприємство буде введено в експлуатацію в кінці 2022 року

    Французькі компанії SUEZ і SIPEnR об'єдналися для будівництва заводу H2 Créteil з виробництва та розподілення екологічно чистого водню на підприємстві з утилізації відходів в Кретей, передмісті Парижа, - повідомляє H2 View.

    Замовником проекту виступило комунальне об'єднання SMITDUVM, яке забезпечує утилізацію міських побутових відходів для дев'ятнадцяти муніципалітетів, населення яких перевищує 640 тис осіб.

    Це буде перший промисловий об'єкт у Франції, який стане перетворювати електроенергію, вироблену при спалюванні побутових відходів, в водень з використанням процесу електролізу.

    Завод H2 Créteil, який передбачається ввести в експлуатацію до кінця 2022 року, буде виробляти 500 кг водню в день, запобігаючи викиди не менше 1,3 тис тонн вуглекислого газу щорічно.

    «Завод з виробництва водню, який буде розташований на нашому підприємстві з утилізації відходів, є частиною фундаментального екологічного проекту, який ми ініціювали в 2018 році», - сказав президент SMITDUVM Аксель Ургін.

    Теги: Франція завод водень
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