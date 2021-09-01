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    У США почнуть робити паливо для вантажівок з коров'ячого гною

    нова енергія
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    Корови &ndash; це не тільки м'ясо і молоко, але і джерело цінного енергоносія - У США почнуть робити паливо для вантажівок з коров'ячого гною

    Корови – це не тільки м'ясо і молоко, але і джерело цінного енергоносія

    Фото: avoka.do

    У семи штатах побудують двадцять вісім біометанових заводів

    Одна з найбільших в світі енергетичних компаній Chevron, яка займає лідируючі позиції на американському ринку, почне переробку коров'ячого гною в поновлюваний природний газ в рамках програми по скороченню викидів вуглецю, – повідомляє Bloomberg.

    Нафтова компанія і її партнер Brightmark LLC, який займається утилізацією відходів, будують в семи штатах 28 заводів, на одному з яких виробництво биометана почнеться вже в цьому році. Використовувати альтернативний вид палива планується для заправки вантажівок.

    «Ми думаємо, що зможемо вплинути на вантажні автопарки, щоб вони перейшли на це поновлюване паливо», – сказав президент підрозділу паливно-мастильних матеріалів Chevron в Північній і Південній Америці Енді Вальц.

    Компанії Chevron і Brightmark відмовилися обговорювати вартість свого спільного підприємства. Однак президент галузевої групи Energy Vision Метт Томич заявив, що середня вартість будівництва об'єкта з виробництва поновлюваного газу може досягати до $30 млн.

    Технологія уловлювання метану на фермах, звалищах та інших об'єктах, що існувала багато років, починає набирати обертів у міру того, як міста і підприємства шукають шляхи скорочення викидів парникових газів. Chevron і інші нафтові компанії стверджують, що використання биометана допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням.

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    Теги: США газ
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    У США почнуть робити паливо для вантажівок з коров'ячого гною