У США почнуть робити паливо для вантажівок з коров'ячого гною

Корови – це не тільки м'ясо і молоко, але і джерело цінного енергоносія

У семи штатах побудують двадцять вісім біометанових заводів

Одна з найбільших в світі енергетичних компаній Chevron, яка займає лідируючі позиції на американському ринку, почне переробку коров'ячого гною в поновлюваний природний газ в рамках програми по скороченню викидів вуглецю, – повідомляє Bloomberg.

Нафтова компанія і її партнер Brightmark LLC, який займається утилізацією відходів, будують в семи штатах 28 заводів, на одному з яких виробництво биометана почнеться вже в цьому році. Використовувати альтернативний вид палива планується для заправки вантажівок.

«Ми думаємо, що зможемо вплинути на вантажні автопарки, щоб вони перейшли на це поновлюване паливо», – сказав президент підрозділу паливно-мастильних матеріалів Chevron в Північній і Південній Америці Енді Вальц.

Компанії Chevron і Brightmark відмовилися обговорювати вартість свого спільного підприємства. Однак президент галузевої групи Energy Vision Метт Томич заявив, що середня вартість будівництва об'єкта з виробництва поновлюваного газу може досягати до $30 млн.

Технологія уловлювання метану на фермах, звалищах та інших об'єктах, що існувала багато років, починає набирати обертів у міру того, як міста і підприємства шукають шляхи скорочення викидів парникових газів. Chevron і інші нафтові компанії стверджують, що використання биометана допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням.