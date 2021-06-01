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    Регіональна газова компанія зайнялася біометановими проектами

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    Голова департаменту стратегічного розвитку Регіональної газової компанії Станіслав Казда (праворуч) &nbsp; - Регіональна газова компанія зайнялася біометановими проектами

    Голова департаменту стратегічного розвитку Регіональної газової компанії Станіслав Казда (праворуч)

     

    Фото: «Главком»

    Головна мета проектів – редизайн газових мереж з урахуванням перспектив биометану та інших чистих видів енергії

    Регіональна газова компанія (РГК) і Біоенергетична асоціація України (UABIO) підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю для синхронізації процесів редизайну української газорозподільної інфраструктури та виробництва біогазу, – повідомляє РГК.

    Партнерство РГК і UABIO направлено на проведення модернізації газорозподільних систем з урахуванням реалізації проектів виробництва биометану та інших синтетичних газів. Перспективи такого співробітництва пов'язані як з розвитком чистих і економічно виправданих джерел енергії, так і напрацюванням технологій в рамках European Green Deal, необхідних для інтеграції з європейськими ринками.

    Основними напрямками співпраці РГК і UABIO є удосконалення технологій виробництва, транспортування, розподілу і використання биометану, реалізація оптимальних рішень для створення внутрішнього ринку біометанових технологій в Україні, створення сприятливих правових та технічних умов для учасників ринку, проведення пілотних проектів зі створення установок з виробництва биометану і їх підключення до газорозподільних мереж.

    «Спільна робота з фахівцями біоенергетичних асоціації дозволить нам реалізувати весь потенціал проектів редизайну газових мереж, з урахуванням перспектив биометану та інших чистих видів енергії», – сказав голова департаменту стратегічного розвитку РГК Станіслав Казда.

    РГК з серпня 2020 року реалізує водневий проект «Чиста енергія» – багатоетапні дослідження роботи газових мереж з воднем і його сумішами на п'яти спеціальних полігонах у співпраці з науковим консорціумом, до якого увійшли інститути НАН України та державні університети.

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    Теги: Меморандум Україна РГК водень
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    Регіональна газова компанія зайнялася біометановими проектами