У США почнуть вивчати використання водневих сумішей у газових мережах

Інноваційний проект у Неваді та Арізоні стартує на початку 2022 року

Компанія Southwest Gas Corporation підписала угоди з Університетом Невади (Лас-Вегас) та Державним університетом Арізони (Темпе), спрямовані на вивчення використання водню у газових мережах. Проект стартує на початку 2022 року, – повідомляє H2 View.

Газова компанія та університети проведуть дослідження, щоб зрозуміти, як змішаний із воднем природний газ може ще більше скоротити викиди вуглецю, при цьому забезпечуючи чисту та надійну енергію, не порушуючи звичного життя простих американців та американських компаній.

«Ми вважаємо, що відновлюваний природний газ та екологічно чистий водень є потужними рішеннями для подальшої декарбонізації нашої енергетичної системи. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість продемонструвати, як водень, змішаний з природним газом, може задовольнити повсякденні потреби в енергії, одночасно знижуючи викиди вуглецю», – сказав президент і головний виконавчий директор Southwest Gas Corporation Джон Хестер.

Нагадаємо, що українська Регіональна газова компанія ось уже півтора роки успішно проводить дослідження щодо використання водню та водневих сумішей у газорозподільних мережах.