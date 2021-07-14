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    У Вінниці побудують дослідницький майданчик з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Вінниця йде в авангарді українських водневих технологій - У Вінниці побудують дослідницький майданчик з виробництва зеленого водню

    Вінниця йде в авангарді українських водневих технологій

    Фото: pv-magazine.com

    Проект вже отримав всі необхідні містобудівні умови

    Українська група компаній KNESS, яка розробляє технології і реалізує проекти традиційної та відновлюваної енергетики, отримала дозвільну документацію на будівництво демонстраційно-дослідницького майданчика по виробництву зеленого водню в Вінниці, – повідомляють Elektrovesti.

    Як заявили в прес-центрі компанії, вони вже отримали всі необхідні містобудівні умови і обмеження. В рамках проекту передбачається перехід від лабораторних досліджень до відпрацювання в промисловому масштабі всього технологічного ланцюжка підготовки виробництва, сепарації і зберігання екологічно чистого водню.

    Як зазначив представник групи компаній KNESS Євген Дідіченко, зараз відпрацьовується нова технологія виробництва, яка відрізняється від електролізу – вона адаптована для інтеграції з сонячними електростанціями. Технологія власної розробки вже отримала назву KNESS RnD Center.

    «Водень – це реальна економічно обґрунтована можливість сезонного акумулювання енергії, саме та необхідна ланка в переході на поновлювані джерела енергії, якої до цих пір не вистачало. Водневий майданчик дозволить дізнатися об'єктивну вартість технології генерації водню в промисловому масштабі, відпрацювати дослідну установку, оптимізувати її в реальних умовах», – сказав керівник проекту Андрій Бондар.

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    Теги: будівництво технології Україна водень
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    У Вінниці побудують дослідницький майданчик з виробництва зеленого водню