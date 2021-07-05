Міненерго розглядає виробництво водню за допомогою атомної енергії

Але у цього виробництва є мінус – його поки що не можна експортувати

У міністерстві енергетики України обговорюють можливість виробництва кліматично нейтрального водню за допомогою атомної енергії, а також розглядають його виробництво на основі газу, – повідомляють Elektrovesti.

«Ми в своїх дискусіях всередині міністерства енергетики дивимося на перспективи виробництва екологічно чистого водню шляхом електролізу, використовуючи електроенергію, отриману від вітчизняних атомних електростанцій. Також ми дивимося на перспективи виробництва водню на основі природного газу», – сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Однак, за його словами, в питаннях експорту водню в Європу йдеться тільки про зелений водень, який проводиться за допомогою поновлюваних джерел енергії: вітру або сонця.

«Ніде в європейських стратегіях немає ні слова, що вони будуть імпортувати водень, отриманий за допомогою атомних електростанцій або газогенераторів. Втім, зараз в Євросоюзі йде дискусія про визнання атомної енергетики «зеленої». Ми всі розуміємо, що вуглекислого газу там немає, але існують інші, не менш страшні для навколишнього середовища і людини наслідки використання атома», – зазначив Демченков.