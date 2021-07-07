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    Українську газотранспортну систему пообіцяли адаптувати під водень

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    Вітчизняна газотранспортна система шукає собі нове застосування - Українську газотранспортну систему пообіцяли адаптувати під водень

    Вітчизняна газотранспортна система шукає собі нове застосування

    Фото: elektrovesti.net

    На першому етапі система займеться транспортуванням биометану

    Компанія «Оператор ГТС України» (ГТС – газотранспортна система) розглядає можливість використання вітчизняних трубопроводів для транспортування водню і биометану, – повідомляють Elektrovesti.

    «Зараз світ рухається до часу, коли викопне паливо не буде використовуватися, тому оператори ГТС шукають майбутнє в умовах відмови від природного газу. Ми теж рухаємося в цьому напрямку, розуміємо, що треба знайти нове використання нашої газотранспортної системи. Перш за все, розглядаємо її використання для транспортування биометану – метану, отриманого з агропромислових відходів, сміття», – сказав на форумі «Інтеграція українських і європейських енергетичних ринків» глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

    За його словами, зараз в Німеччині є вже більше 15 тис станцій з виробництва биометану, і цей газ зможе заміщати в майбутньому природний. Україна має потенціал для вироблення 7 млрд кубометрів біогазу щорічно, це четверта частина загального споживання блакитного палива на рік.

    Крім того, «Оператор ГТС України» розглядає розвиток української газотранспортної системи для транспортування водню.

    «Європа в майбутньому пов'язує себе з воднем. Для нас як оператора це поки складне завдання – це інший і більш складний технологічний процес. Щоб почати транспортувати водень, нам треба міняти нашу ГТС. У даних умовах це – як перебудувати літак в польоті. Але рухатися треба починати вже зараз», – акцентував Макогон.

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    Теги: газ Європа Україна ГТС водень
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    Українську газотранспортну систему пообіцяли адаптувати під водень