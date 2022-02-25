У Японії створено електропоїзд на водневих паливних елементах

Незважаючи на скромний зовнішній вигляд, поїзд оснащений технологіями Hitachi та Toyota

Випробування інноваційного поїзда розпочнуться у березні 2022 року

Східно-японська залізниця представила свій перший випробувальний поїзд на водні, оснащений системою паливних елементів та акумуляторів. Випробування першого японського водневого електропоїзда розпочнуться у березні, – повідомляє H2 View.

Інноваційний транспорт отримав назву Hybari, це абревіатура від Hydrogen-Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation. («Воднево-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій»). Проект поїзда розробила японська залізнична компанія JR East, він оснащений технологіями Hitachi та Toyota Motor Corporation відповідно до угоди про співпрацю, підписаної у жовтні 2020 року.

Двовагонний електропоїзд Hybari коштує близько $35 млн і може проїхати до 140 км з максимальною швидкістю 100 км/год на одній водневій заправці. Як повідомляє The Japan Times, наступного місяця Східно-Японська залізниця проведе тестовий запуск інноваційного поїзда на лінії Нанбу.

Як уже повідомляв «Главком», найбільший в Австралії залізничний вантажний оператор Aurizon вивчає технологію екологічно чистих водневих паливних елементів – щоб замінити дизельні двигуни водневими руховими системами та скоротити викиди вуглекислого газу.