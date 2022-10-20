ЄС заощадив €11 млрд на імпорті вуглеводнів завдяки «зеленій» енергетиці

Війна в Україні та зростання цін на викопне паливо прискорили енергетичний перехід Євросоюзу

Відновлювані джерела енергії з початку війни в Україні дозволили Євросоюзу уникнути імпорту викопних енергоресурсів на суму €99 млрд, що на €11 млрд більше, ніж у відповідному періоді 2021 року, пише Українська енергетика.

З березня 2022 року сонячна та вітрова генерація виробили чверть електроенергії в ЄС. Це дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу. Окрім того, це допомогло пом'якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, та зниження виробництва атомної енергії, викликане проблемами техобслуговування та низкою збоїв у французькій атомній генерації.

Дослідження демонструють, що з березня 2022 року вітрова та сонячна генерація 19 держав-членів ЄС досягли рекордного вироблення електроенергії.

Серед них Польща – країна з найбільшим відсотком приросту у річному обчисленні (+48,5% у порівнянні із 2021 роком). В Іспанії зареєстровано найбільший абсолютний приріст виробітку.

Нещодавнє дослідження Ember та Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) підтвердило також, що війна в Україні та зростання цін на викопне паливо прискорили енергетичний перехід ЄС. При цьому держави-члени ЄС визнали важливість відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки та оголосили про значне збільшення їхнього розгортання.

Аналіз показав, наскільки останні плани країн ЄС є більш амбітними та пропонують скоротити виробництво електроенергії на викопному паливі на 31% до 2030 року порівняно з їхніми стратегіями 2019 року.

За останні два роки 19 європейських урядів збільшили амбітність своєї стратегії декарбонізації. Деякі з них планують до 2030 року виробляти майже всю електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, російська агресія стала причиною підвищення попиту громад на інформацію з підготовки біопаливних проєктів для заміни природного газу для бюджетних закладів, зокрема лікарень, шкіл, садочків тощо.