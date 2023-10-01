Україні треба якнайшвидше будувати розподілену зелену генерацію – Укренерго

Укренерго: Україна має максимально залучати інвестиції в розподілену зелену енергетику

Україна має максимально сприяти залученню інвестицію в будівництво розподіленої зеленої енергетики, щоб підвищити свою енергетичну безпеку в умовах постійних атак Росії на великі енергетичні об’єкти. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю Forbes Україна.

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«Ми повинні прямо зараз, а краще «позавчора», бігти і залучати донорські, кредитні ресурси і приватні інвестиції для того, щоб у нас будувалися розосереджені невеликі і більш ефективні електростанції по всіх регіонах нашої країни», – сказав Кудрицький.

За його словами, для того, щоб це стало реальністю, на ринку електроенергії повинні бути відповідні стимули, щоб інвестор бачив яким чином він може повернути свої інвестиції.

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«Це питання не просто «зеленого переходу» чи перебування нашої країни в певних тенденцій з декарбонізації, це питання також і безпеки. Без децентралізації нам буде завжди важко переносити масовані атаки на енергетику», – підкреслив керівник «Укренерго».

Він зазначив, що ворогу набагато легше атакувати великі електростанції, які були збудовані в 60-х та 70х роках, тому розподілена генерація може значно зменшити енергетичні ризики для країни. «Ця децентралізована енергетика є не тільки більш економічною, вона також є більш безпечною. Тобто неможливо замість 1-ї електростанції в 1000 МВт атакувати 100 маленьких електростанцій по 10 МВт», – підсумував Кудрицький.

Як повідомлялося, «Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні через встановлення дефіцитного тарифу на передачу електроенергії на 2023 рік з боку НКРЕКП.

В свою чергу, рівень розрахунків ДП «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%. Рівень виплат галузі зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%.