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Україні треба якнайшвидше будувати розподілену зелену генерацію – Укренерго

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україні треба якнайшвидше будувати розподілену зелену генерацію – Укренерго

Укренерго: Україна має максимально залучати інвестиції в розподілену зелену енергетику

Україна має максимально сприяти залученню інвестицію в будівництво розподіленої зеленої енергетики, щоб підвищити свою енергетичну безпеку в умовах постійних атак Росії на великі енергетичні об’єкти. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю Forbes Україна. 

«Ми повинні прямо зараз, а краще «позавчора», бігти і залучати донорські, кредитні ресурси і приватні інвестиції для того, щоб у нас будувалися розосереджені невеликі і більш ефективні електростанції по всіх регіонах нашої країни», – сказав Кудрицький.

За його словами, для того, щоб це стало реальністю, на ринку електроенергії повинні бути відповідні стимули, щоб інвестор бачив яким чином він може повернути свої інвестиції.

«Це питання не просто «зеленого переходу» чи перебування нашої країни в певних тенденцій з декарбонізації, це питання також і безпеки. Без децентралізації нам буде завжди важко переносити масовані атаки на енергетику», – підкреслив керівник «Укренерго».

Він зазначив, що ворогу набагато легше атакувати великі електростанції, які були збудовані в 60-х та 70х роках, тому розподілена генерація може значно зменшити енергетичні ризики для країни. «Ця децентралізована енергетика є не тільки більш економічною, вона також є більш безпечною. Тобто неможливо замість 1-ї електростанції в 1000 МВт атакувати 100 маленьких електростанцій по 10 МВт», – підсумував Кудрицький.

Як повідомлялося, «Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні через встановлення дефіцитного тарифу на передачу електроенергії на 2023 рік з боку НКРЕКП.

В свою чергу, рівень розрахунків ДП «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%. Рівень виплат галузі зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%.

Теги: енергетика НКРЕКП інвестиції Укренерго

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