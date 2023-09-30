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НКРЕКП має забезпечити виплату боргів та недоплати курсової різниці в тарифі «Укренерго» на 2024 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НКРЕКП має забезпечити виплату боргів та недоплати курсової різниці в тарифі «Укренерго» на 2024 рік
«Укренерго» оприлюднило повідомлення щодо необхідності внесення змін до тарифу на передачу та диспетчеризацію на 2024 рік
фото з відкритих джерел

НЕКРЕКП має запланувати виплату всіх боргів «Укренерго» в тарифі на передачу на 2024 рік – депутати

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг має запланувати виплату боргів компанією «Укренерго», зокрема за 2022 рік, і закласти відповідні видатки в тарифі на передачу компанії на 2024 рік.

Як йдеться в заяві МФО «Чиста енергія – здорове довкілля», 19 вересня «Укренерго» оприлюднило повідомлення щодо необхідності внесення змін до тарифу на передачу та диспетчеризацію на 2024 рік.

Так, депутатське об’єднання підтримує пропозиції «Укренерго» щодо компенсації залишкової суми дефіциту за результатами перевірок ліцензованої діяльності 2019 – 2022 років, що не врахована в тарифах на передачу електроенергії 2021 – 2023 років та яка, відповідно до постанов НКРЕКП, за результатами перевірки «Укренерго» має бути включена до структури тарифу у 2024 році. Також зазначається, що Верховним Судом визнана протиправною бездіяльність Регулятора щодо не встановлення на період з 1 квітня – 30 вересня 2022 року «зелених» тарифів внаслідок зміни офіційного обмінного курсу гривні до курсу євро, й зобов’язано здійснити перерахунок.

«Звертаємо увагу «Укренерго», що в результаті перерахунку Регулятором «зелених» тарифів виробникам з ВДЕ внаслідок виконання рішення суду, може виникнути дефіцит коштів в частині витрат на виконання ПСО. Пропонуємо врахувати відповідні витрати в структурі витрат тарифу на послуги з передачі електроенергії на 2024 рік», – підкреслюють депутати.

Окрім того, МФО звертає увагу «Укренерго», що на сьогодні на користь виробників з ВДЕ не здійснено жодного платежу з оплати примусових обмежень електроенергії за період листопад 2019 – грудень 2020 рр.

Як повідомлялося, згідно з заявою Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП наразі намагається внести зміни до порядку затвердження тарифу на передачу для компанії «Укренерго», які можуть бути використані для того, щоб встановлювати дефіцитний тариф компанії. На думку УВЕА, це призведе до проблеми накопичення нових боргів у компанії. Раніше «Укренерго» закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії, щоб не накопичувати нові борги та обслуговувала залучені кредити.

Теги: Укренерго НКРЕКП тарифи депутат

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