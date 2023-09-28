Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт, – «Укренерго»

Цінові обмеження на енергоринку заважають Україні збільшити потужності для імпорту до 2 ГВт

Діючі цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – «Главком») заважають імпорту електроенергії, через що Україна не може збільшити потужності для імпорту. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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За його словами, в умовах війни та обстрілів енергосистеми для України чим більше можливостей для імпорту – тим краще.

Проте Україна не може розширити потужності для імпорту з 1,2 ГВт до 2 ГВт, оскільки європейські партнери не дають цього зробити, бо зараз ми майже не використовуємо доступні потужності. Кудрицький сказав, що в умовах, коли вартість електроенергії в Європі вище, ніж в Україні, до нас з економічних причин не може заходити імпорт.

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«Для європейців ця ситуація незрозуміла. Вони кажуть «Якщо вам потрібен імпорт для балансування енергосистеми, чому він не йде?». А не йде він через те, що елементарно ціна в Україні стримана певними обмеженнями на оптовому ринку електроенергії», – підкреслив він.

Кудрицький додав, що треба зробити так, щоб 1,2 Гвт гарантовано можна було використовувати. Це дозволить збільшити пропускну спроможність до 2 ГВт.

Нагадаємо, державне підприємство «Оператор ринку» виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – «Главком») на рівні як в країнах Європейського Союзу.