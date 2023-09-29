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Виплата боргів «Енергоатомом» поліпшить фінансовий стан енергетики – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Виплата боргів «Енергоатомом» поліпшить фінансовий стан енергетики – «Укренерго»
Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн
фото з відкритих джерел

Від розрахунків «Енергоатома» на енергоринку залежить проходження опалювального сезону – «Укренерго»

Виплата боргів компанією «Енергоатом» щодо компенсації вартості пільгових тарифів на електроенергію для населення поліпшить фінансовий стан всієї енергетики напередодні опалювального сезону, заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«В того ж самого Енергоатому (є плани – ред.) почати нарешті в повній мірі розраховуватись по тих компенсаціях, які він має здійснювати в рамках ПСО по населенню. І це повинно зупинити нарощування боргів на ринку в різних сегментах. Наприклад, в таких як наш тариф на передачу за транспортування електроенергії», – сказав Кудрицький.

«Проблема дійсно величезна і вона насправді сильно заважає підготовці до зими, тому що фінансування – це такий значущий фактор, який негативно впливає на здатність всіх енергокомпаній проводити ремонти, відновлювати обладнання і т.д.», – додав керівник «Укренерго».

При цьому він зазначив, що перед компанією «Укренерго» теж є заборгованість з боку учасників ринку.

«Нам винні учасники ринку понад 60 млрд грн. Ми винні меншу суму – близько 50 млрд грн за рахунок того, що ми, залучаючи гранти і фінансову підтримку від міжнародних донорів. Були здатні певні свої борги по суті рефінансувати, використавши кредитні грантові ресурси, щоб розрахуватись трохи по своїх боргах, але нам все ще боргують 60 млрд», – повідомив Кудрицький.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін Енергоатом фінансування послуги Укренерго

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