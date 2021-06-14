В Австралії 700 будинків замість газу будуть використовувати водневу суміш

Для побутових потреб клієнти почнуть отримувати суміш з природного газу і 5% зеленого водню

Компанія Australian Gas Networks ввела в експлуатацію електролізер потужністю 1,25 МВт для забезпечення будинків воднем на території експериментального Hydrogen Park в Південній Австралії. Запуск найбільшого в країні електролізера дозволить 700 клієнтам отримати суміш з 5% поновлюваного водню і природного газу, що доставляється через існуючу газову мережу, – повідомляє H2 View.

Для клієнтів, які стануть отримувати змішаний газ в рамках цього проекту, не буде ніяких додаткових витрат. На додаток до житлової мережі нове паливо буде поставлятися також ряду промислових підприємств Південної Австралії.

Завод Australian Gas Networks з виробництва поновлюваного водню коштує $12 млн. Він входить в Австралійську групу газової інфраструктури і являє собою провідний момент для декарбонізації газопостачання Австралії.

«Водень – це паливо з величезним потенціалом, і наш уряд робить все для того, щоб задовольнити місцевий, національний і міжнародний попит на екологічно чистий водень. Південна Австралія має хороші можливості для того, щоб увійти в число світових лідерів по виробництву, споживанню і експорту поновлюваного водню, що може допомогти в скороченні викидів від газової, транспортної та важкої промисловості», – сказав міністр енергетики та гірничодобувної промисловості Австралії Ден ван Холст Пеллекаан.