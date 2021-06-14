  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    В Австралії 700 будинків замість газу будуть використовувати водневу суміш

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Житлові будинки біля Hydrogen Park, які отримають водневу суміш &nbsp; - В Австралії 700 будинків замість газу будуть використовувати водневу суміш

    Житлові будинки біля Hydrogen Park, які отримають водневу суміш

     

    Фото: gasischanging.co.nz

    Для побутових потреб клієнти почнуть отримувати суміш з природного газу і 5% зеленого водню

    Компанія Australian Gas Networks ввела в експлуатацію електролізер потужністю 1,25 МВт для забезпечення будинків воднем на території експериментального Hydrogen Park в Південній Австралії. Запуск найбільшого в країні електролізера дозволить 700 клієнтам отримати суміш з 5% поновлюваного водню і природного газу, що доставляється через існуючу газову мережу, – повідомляє H2 View.

    Для клієнтів, які стануть отримувати змішаний газ в рамках цього проекту, не буде ніяких додаткових витрат. На додаток до житлової мережі нове паливо буде поставлятися також ряду промислових підприємств Південної Австралії.

    Завод Australian Gas Networks з виробництва поновлюваного водню коштує $12 млн. Він входить в Австралійську групу газової інфраструктури і являє собою провідний момент для декарбонізації газопостачання Австралії.

    «Водень – це паливо з величезним потенціалом, і наш уряд робить все для того, щоб задовольнити місцевий, національний і міжнародний попит на екологічно чистий водень. Південна Австралія має хороші можливості для того, щоб увійти в число світових лідерів по виробництву, споживанню і експорту поновлюваного водню, що може допомогти в скороченні викидів від газової, транспортної та важкої промисловості», – сказав міністр енергетики та гірничодобувної промисловості Австралії Ден ван Холст Пеллекаан.

    Читайте також:

    Регіональна газова компанія почала вогневі випробування газової суміші з концентрацією водню 10%

    В Англії завершено перший етап випробувань водню в житлових будинках

    Водень у газових трубах. Про експеримент, який переверне українську енергетику, – з перших уст

    Теги: газ міністр Австралія завод уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Австралії 700 будинків замість газу будуть використовувати водневу суміш