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    В Англії завершено перший етап випробувань водню в житлових будинках

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    Стародавні стіни Університету Кіла першими прийняли на себе випробування воднем &nbsp; - В Англії завершено перший етап випробувань водню в житлових будинках

    Стародавні стіни Університету Кіла першими прийняли на себе випробування воднем

     

    Фото: abiturients.info

    Студенти Кілського університету півтора року успішно використовували альтернативне паливо

    Завершився перший етап випробувань в рамках програми HyDeploy по використанню екологічно чистого водню в газових мережах Великобританії. Експеримент проводився на території кампусу Університету Кіла, який знаходиться поруч з містом Ньюкасл-андер-Лайм в графстві Стаффордшир, – повідомляє H2 View.

    Випробування почалися в жовтні 2019 року, вони полягали в додаванні 20% водню (решта – звичайний метан) в власну газову мережу Кілського університету. В експерименті було задіяно 100 будівель – студентських гуртожитків та корпусів факультетів.

    «Від імені всіх партнерів HyDeploy я хотів би подякувати співробітників і студентів Університету Кіла за їх готовність взяти участь в цьому випробуванні. Додавання водню в газорозподільну мережу – важливий крок на шляху до побудови Великобританією до 2050 року безвуглецевої економіки», – сказав менеджер проекту Сікандер Махмуд.

    Тепер HyDeploy готується до другої фази випробувань, в ході яких передбачається задіяти громадську газову мережу англійської селища Вінлатон.

    Нагадаємо, що в даний час в Україні аналогічні випробування по використанню водневої суміші в газорозподільній мережі проводить Регіональна газова компанія.

    Теги: Англія студенти РГК водень
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