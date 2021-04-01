В Англії завершено перший етап випробувань водню в житлових будинках

Студенти Кілського університету півтора року успішно використовували альтернативне паливо

Завершився перший етап випробувань в рамках програми HyDeploy по використанню екологічно чистого водню в газових мережах Великобританії. Експеримент проводився на території кампусу Університету Кіла, який знаходиться поруч з містом Ньюкасл-андер-Лайм в графстві Стаффордшир, – повідомляє H2 View.

Випробування почалися в жовтні 2019 року, вони полягали в додаванні 20% водню (решта – звичайний метан) в власну газову мережу Кілського університету. В експерименті було задіяно 100 будівель – студентських гуртожитків та корпусів факультетів.

«Від імені всіх партнерів HyDeploy я хотів би подякувати співробітників і студентів Університету Кіла за їх готовність взяти участь в цьому випробуванні. Додавання водню в газорозподільну мережу – важливий крок на шляху до побудови Великобританією до 2050 року безвуглецевої економіки», – сказав менеджер проекту Сікандер Махмуд.

Тепер HyDeploy готується до другої фази випробувань, в ході яких передбачається задіяти громадську газову мережу англійської селища Вінлатон.

Нагадаємо, що в даний час в Україні аналогічні випробування по використанню водневої суміші в газорозподільній мережі проводить Регіональна газова компанія.