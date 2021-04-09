Регіональна газова компанія почала вогневі випробування газової суміші з концентрацією водню 10%

Випробування проводяться за участю вчених Інституту газу Національної академії наук України

Сьогодні на навчально-тренувальному полігоні АТ «Житомиргаз» Регіональна газова компанія почала вогневі випробування на побутових газових приладах водневої суміші з концентрацією водню 10%. На черзі – аналогічні випробування в Івано-Франківській області.

Як вже писав «Главком», вогневої етап експериментів з вивчення можливості використання водню в українських газорозподільних мережах стартував 31 березня. В ході даного експерименту використовуються більше 30 старих газових плит, котлів, колонок і нагрівачів українського виробництва. (До цього протягом восьми місяців на п'яти полігонах РГК у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях проходили статичні випробування).

В ході вогневих досліджень концентрація водню покроково підвищується – з 5% до 10%, 20%, 30% і в завершенні 50%. Результати експериментів необхідні для безпечного і ефективного використання нового екологічно чистого енергоносія, на який зараз переходить сучасний світ.

«Безпека. Екологія. Ефективність. Це три складові, на яких базуються наші випробування. В даному випадку, в ході вогневих випробувань, ми хочемо зрозуміти, як буде впливати водень на роботу звичних газових приладів. Вже зараз з упевненістю можна сказати, що концентрація водню 5-10% приладам не шкодить. Щодо ефективності – так, чайник буде закипати на водневої суміші трохи довше, ніж на звичайному газі, але на 1 кВт споживаної енергії ви отримаєте найкращий результат. Ось ми тут бачимо старе обладнання, але на ньому ми відпрацьовуємо технології майбутнього», – сказав завідувач відділом технологій альтернативного палива Інституту газу НАНУ Костянтин П'яних.

«Зараз ми проводимо випробування обладнання, яке масового знаходиться в користуванні мешканців України. Ось наприклад зараз використовується газова суміш з концентрацією водню 10% на водонагрівачі випуску 2004 року, львівського виробництва. Працює стабільно», – підкреслив у свою чергу начальник служби контролю за виробництвом та координатор проекту Олександр Кучинський.

Нагадаємо, що перший етап водневого проекту РГК розпочався 6 серпня 2020 року на цьому ж полігоні в Житомирській області. Тоді в ізольовану газову систему, яка по конфігурації і матеріалами є моделлю діючих газових мереж, був закачаний 99% водень. Потім такі ж експерименти були проведені на інших спецполігонах РГК.