У Бразилії інвестують $5,4 млрд в створення центру зеленого водню

Центр буде забезпечувати екологічно чистим паливом заводи і підприємства промислового комплексу порту Печем

Бразильська транснаціональна компанія White Martins, яка працює на ринку виробництва промислових і медичних газів, підписала угоду з індустріальним комплексом порту Печем про підтримку розвитку центру екологічно чистого водню. В рамках угоди в водневий хаб буде інвестовано $5,4 млрд, – повідомляє H2 View.

Pecém Industrial and Port Complex, на території якого передбачається створення великого водневого вузла, розташований в 60 км від міста Форталеза, столиці штату Сеара на північному сході Бразилії. Будівництвом хаба буде займатися австралійська компанія Enegix Energy.

White Martins сподівається розширити свій нинішній завод з виробництва промислових газів, розташований в порту, за рахунок впровадження нових потужностей, які підтримують виробництво і розподіл водню, виробництво аміаку, скраплення водню і використання його на транспорті.

Портовий комплекс вже включає в себе кілька об'єктів гірничодобувної та важкої промисловості, включаючи виробництво сталі, добрив і цементу. Новий водневий проект спрямований на розробку екологічно чистих рішень для цих підприємств. Хаб також може бути орієнтований на європейський ринок.

«Зелений водень вже став реальністю, і промислова база багатьох країн зазнає змін. Ми вдало розташовані, у нас є досвід роботи з чистою енергією, як вітрової, так і сонячної. Це дає нам серйозні конкурентні переваги», – сказав президент Федерації промисловості штату Сеара Рікардо Кавальканті.