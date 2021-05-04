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    У Бразилії інвестують $5,4 млрд в створення центру зеленого водню

    нова енергія
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    Бразильський порт Печем готується стати великим водневим вузлом &nbsp; - У Бразилії інвестують $5,4 млрд в створення центру зеленого водню

    Бразильський порт Печем готується стати великим водневим вузлом

     

    Фото: greenport.com

    Центр буде забезпечувати екологічно чистим паливом заводи і підприємства промислового комплексу порту Печем

    Бразильська транснаціональна компанія White Martins, яка працює на ринку виробництва промислових і медичних газів, підписала угоду з індустріальним комплексом порту Печем про підтримку розвитку центру екологічно чистого водню. В рамках угоди в водневий хаб буде інвестовано $5,4 млрд, – повідомляє H2 View.

    Pecém Industrial and Port Complex, на території якого передбачається створення великого водневого вузла, розташований в 60 км від міста Форталеза, столиці штату Сеара на північному сході Бразилії. Будівництвом хаба буде займатися австралійська компанія Enegix Energy.

    White Martins сподівається розширити свій нинішній завод з виробництва промислових газів, розташований в порту, за рахунок впровадження нових потужностей, які підтримують виробництво і розподіл водню, виробництво аміаку, скраплення водню і використання його на транспорті.

    Портовий комплекс вже включає в себе кілька об'єктів гірничодобувної та важкої промисловості, включаючи виробництво сталі, добрив і цементу. Новий водневий проект спрямований на розробку екологічно чистих рішень для цих підприємств. Хаб також може бути орієнтований на європейський ринок.

    «Зелений водень вже став реальністю, і промислова база багатьох країн зазнає змін. Ми вдало розташовані, у нас є досвід роботи з чистою енергією, як вітрової, так і сонячної. Це дає нам серйозні конкурентні переваги», – сказав президент Федерації промисловості штату Сеара Рікардо Кавальканті.

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    Теги: ринок промисловість завод Бразилія водень
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