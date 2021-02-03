В Іспанії інвестують 2,9 млрд євро в водневі проекти

Компанія Endesa профінансує 23 проекти по зеленому водню

Іспанська енергетична компанія Endesa оголосила про намір інвестувати 2,9 млрд євро в 23 національних проекти, які пов'язані з виробництвом, реалізацією і споживанням екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View.

В офіційній заяві енергетичної компанії говориться, що вона представила уряду Іспанії бізнес-плани, які демонструють чітку прихильність зеленому водню, як ключовому елементу процесу переходу до нової енергетики і декарбонізації економіки.

У планах Endesa, що охоплюють весь ланцюжок створення вартості водню, від виробництва до споживання, будуть побудовані електролізери загальною потужністю 340 МВт, що живляться 2 ГВт відновлюваної енергії. Компанія заявила, що ці проекти стануть внеском у першу фазу іспанської дорожньої карти за воднем, запущеної урядом в жовтні 2020 року.

«Це цілі, над якими ми працювали протягом багатьох років і які позначили нашу стратегію поступової заміни теплової генерації на поновлювану», - сказав генеральний директор Endesa Рафаель Гонсалес.