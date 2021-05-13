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    В Австралії з'являться перші водневі автобуси

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    Автобус на водневих паливних елементах Foton &nbsp; - В Австралії з'являться перші водневі автобуси

    Автобус на водневих паливних елементах Foton

     

    Фото: h2-view.com

    Автобуси на водневих паливних елементах вийдуть на маршрут в середині 2021 року

    Австралійська громадська транспортна компанія Transit Systems розмістила замовлення на придбання автобусів на водневих паливних елементах у компанії Foton Mobility (входить в австралійську True Green Mobility Group) для використання їх на громадському транспорті. Замовлення можна назвати історичним – це будуть перші водневі автобуси в країні, – повідомляє H2 View.

    Перші автобуси Foton вийдуть на маршрути до середини 2021 року. Передбачається, що вони будуть обслуговувати клієнтів австралійської туристичної компанії SeaLink Travel Group.

    «Ми пишаємося тим, що будемо надавати інноваційні послуги в Австралії. Особливо приємно, що водневі автобуси будуть будуватися тут, нашими партнерами Foton Mobility», – сказав генеральний директор SeaLink Travel Group Клінт Фейерхердт.

    «Автобуси Foton, які будуть використовуватися в Австралії, відрізняються високою якістю і оснащені кращими в своєму класі паливними елементами Toyota. Автобуси дуже тихі, з нульовим викидом вихлопних газів», – підкреслив у свою чергу генеральний директор True Green Mobility Group Люк Тодд.

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    Теги: Австралія автопарк послуги водень Toyota
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