В Австралії з'являться перші водневі автобуси

Автобуси на водневих паливних елементах вийдуть на маршрут в середині 2021 року

Австралійська громадська транспортна компанія Transit Systems розмістила замовлення на придбання автобусів на водневих паливних елементах у компанії Foton Mobility (входить в австралійську True Green Mobility Group) для використання їх на громадському транспорті. Замовлення можна назвати історичним – це будуть перші водневі автобуси в країні, – повідомляє H2 View.

Перші автобуси Foton вийдуть на маршрути до середини 2021 року. Передбачається, що вони будуть обслуговувати клієнтів австралійської туристичної компанії SeaLink Travel Group.

«Ми пишаємося тим, що будемо надавати інноваційні послуги в Австралії. Особливо приємно, що водневі автобуси будуть будуватися тут, нашими партнерами Foton Mobility», – сказав генеральний директор SeaLink Travel Group Клінт Фейерхердт.

«Автобуси Foton, які будуть використовуватися в Австралії, відрізняються високою якістю і оснащені кращими в своєму класі паливними елементами Toyota. Автобуси дуже тихі, з нульовим викидом вихлопних газів», – підкреслив у свою чергу генеральний директор True Green Mobility Group Люк Тодд.