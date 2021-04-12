У Новій Зеландії з'явився перший водневий автобус

Вартість автобуса на водневих паливних елементах GBV – $1,175 млн

В Окленді, найбільшому місті Нової Зеландії, місцевий транспортний оператор Auckland Transport (AT) представив перший в країні автобус на водневих паливних елементах від новозеландської компанії Global Bus Ventures. Його вартість – $1,175 млн, – повідомляє H2 View.

У майбутньому компанія AT має намір повністю декарбонізувати свій парк громадського транспорту. Передбачається, що вартість повного переходу до нульових викидів (включаючи придбання електричних і водневих транспортних засобів) складе до $200 млн.

У презентації інноваційного водневого автобуса GBV брали участь міністр транспорту Нової Зеландії Майкл Вуд і мер Окленда Філ Гофф. Церемонія проходила в порту Окленда, де автобус буде заправлятися зеленим воднем.

Тривісний водневий автобус оснащений паливною системою виробництва Ballard Power Systems, він вміщує до 78 пасажирів. Перші два роки GBV буде експлуатуватися на одному з найдовших маршрутів Окленда в тестовому режимі – будуть йти перевірка експлуатаційних характеристик нового транспорту і порівняння експлуатаційних витрат з дизельними і електричними автобусами аналогічної конфігурації.

«У нашому місті на транспорт припадає 40% всіх викидів вуглецю. Хоча ми вже зосередилися на електрифікації транспортних засобів, важливо також вивчити можливість заміни автобусів з дизельним двигуном на водневі», – сказав мер Окленда Філ Гофф.

«В ході розробки дорожньої карти для автобусів з низьким рівнем викидів ми визначили водень в якості потенційного палива для майбутнього парку громадського транспорту в Окленді. Результати дворічних випробувань допоможуть прийняти обґрунтовані рішення про те, яку технологію слід вибрати», – сказав у свою чергу менеджер по декарбонізації Auckland Transport Дарек Копер.