Великобританія придбала п'ятдесят водневих автобусів

Інноваційні автобуси курсуватимуть у чотирьох містах країни

Великобританія продовжує оновлювати парк громадського транспорту. В рамках державної програми по переходу до 2050 року до безвуглецевої економіці придбано п'ятдесят нових автобусів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Інноваційні водневі автобуси, вироблені компанією Wrightbus, замінять традиційний дизельний транспорт в Лондоні, Абердині (найбільше портове місто на північному сході Шотландії), одному з найбільших промислових центрів країни Бірмінгемі і столиці Північної Ірландії Белфасті.

Водневі паливні системи для автобусів Wrightbus поставила канадська компанія Ballard Power Systems – один з найбільших світових виробників паливних елементів. Купівля інноваційних транспортних засобів частково профінансована в рамках програми JIVE (Спільна ініціатива по водневим транспортним засобам в Європі).

«Ринок електричних автобусів на водневих паливних елементах зараз набирає обертів, і очікується, що він продовжить упевнене зростання в Європі і в усьому світі», – сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.