  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Великобританія придбала п'ятдесят водневих автобусів

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автобуси на водневих паливних елементах виробництва Wrightbus &nbsp; - Великобританія придбала п'ятдесят водневих автобусів

    Автобуси на водневих паливних елементах виробництва Wrightbus

     

    Фото: h2-view.com

    Інноваційні автобуси курсуватимуть у чотирьох містах країни

    Великобританія продовжує оновлювати парк громадського транспорту. В рамках державної програми по переходу до 2050 року до безвуглецевої економіці придбано п'ятдесят нових автобусів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    Інноваційні водневі автобуси, вироблені компанією Wrightbus, замінять традиційний дизельний транспорт в Лондоні, Абердині (найбільше портове місто на північному сході Шотландії), одному з найбільших промислових центрів країни Бірмінгемі і столиці Північної Ірландії Белфасті.

    Водневі паливні системи для автобусів Wrightbus поставила канадська компанія Ballard Power Systems – один з найбільших світових виробників паливних елементів. Купівля інноваційних транспортних засобів частково профінансована в рамках програми JIVE (Спільна ініціатива по водневим транспортним засобам в Європі).

    «Ринок електричних автобусів на водневих паливних елементах зараз набирає обертів, і очікується, що він продовжить упевнене зростання в Європі і в усьому світі», – сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.

    Теги: Англія ринок транспорт місто водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies