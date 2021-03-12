Хорватія придбала перші водневі автобуси

Двадцять автобусів з водневими двигунами з'являться в Загребі в червні 2021 року

Столиця Хорватії Загреб стане першим містом країни, в якому водень буде використовуватися в громадському міському транспорті. Очікується, що 20 автобусів на водневих паливних елементах виробництва бельгійської компанії Van Hool вийдуть на маршрути Загреба до червня 2021 року, – повідомляє H2 View.

Експлуатацією інноваційних автобусів буде займатися Zagrebački električni tramvaj (ZET) – муніципальна компанія, яка відповідає за громадський транспорт у столиці Хорватії, а також деяких районах округу Загреб.

«Я можу з гордістю сказати, що разом з нашими колегами і партнерами ми працюємо над комплексною підготовкою до впровадження чистих і стійких технологій без викидів парникових газів в ZET – одному з ключових ланок інфраструктури Загреба», – сказала мер столиці Хорватії Елена Павічіч Вукiчевiч