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    Хорватія придбала перші водневі автобуси

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    Підписання угоди про постачання автобусів на водневих паливних елементах &nbsp; - Хорватія придбала перші водневі автобуси

    Підписання угоди про постачання автобусів на водневих паливних елементах

     

    Фото: h2-view.com

    Двадцять автобусів з водневими двигунами з'являться в Загребі в червні 2021 року

    Столиця Хорватії Загреб стане першим містом країни, в якому водень буде використовуватися в громадському міському транспорті. Очікується, що 20 автобусів на водневих паливних елементах виробництва бельгійської компанії Van Hool вийдуть на маршрути Загреба до червня 2021 року, – повідомляє H2 View.

    Експлуатацією інноваційних автобусів буде займатися Zagrebački električni tramvaj (ZET) – муніципальна компанія, яка відповідає за громадський транспорт у столиці Хорватії, а також деяких районах округу Загреб.

    «Я можу з гордістю сказати, що разом з нашими колегами і партнерами ми працюємо над комплексною підготовкою до впровадження чистих і стійких технологій без викидів парникових газів в ZET – одному з ключових ланок інфраструктури Загреба», – сказала мер столиці Хорватії Елена Павічіч Вукiчевiч

    Теги: громадський транспорт мер Хорватія столиця водень
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