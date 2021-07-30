В Італії створюється перший в світі водневий океанський круїзний лайнер

Проектування інноваційного лайнера завершиться через рік

Міжнародний туристичний холдинг MSC Cruises, найбільше італійське суднобудівне підприємство Fincatieri та італійська енергетична компанія Snam заявили про спільне проектування і будівництво першого в світі океанського круїзного лайнера з водневим двигуном, – повідомляє H2 View.

Згідно з умовами підписаного Меморандуму про взаєморозуміння, протягом наступних 12 місяців три компанії вивчать ключові фактори, пов'язані з розробкою морських круїзних лайнерів, що працюють на водні – облаштування суднових приміщень для розміщення паливних елементів і технічні параметри бортових систем. Так само буде вивчена відповідна інфраструктура для заправки судна воднем.

«Ми хочемо поставити себе на передній план енергетичної революції в морському секторі, і водень може внести в це великий внесок. В рамках нового проекту ми беремо на себе ініціативу по впровадженню багатообіцяючої водневої технології в наш флот і промисловість», – сказав виконавчий голова MSC Cruises Пьерфранческо Ваго.

«Водень може стати ключовим фактором у досягненні мети нульових викидів в судноплавстві, на частку якого припадає 3% світових викидів вуглецю. Нова угода є для нас частиною ширшої стратегії по використанню нашого досвіду і технологій, щоб внести свій внесок в повну декарбонізація судноплавства, включаючи порти і логістику», – сказав в свою чергу генеральний директор Snam Марко Алвер.