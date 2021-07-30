В Італії створюється перший в світі водневий океанський круїзний лайнер

В Італії створюється перший в світі водневий океанський круїзний лайнернова енергія
Круїзні лайнери стануть максимально екологічними
Проектування інноваційного лайнера завершиться через рік
Міжнародний туристичний холдинг MSC Cruises, найбільше італійське суднобудівне підприємство Fincatieri та італійська енергетична компанія Snam заявили про спільне проектування і будівництво першого в світі океанського круїзного лайнера з водневим двигуном, – повідомляє H2 View.
Згідно з умовами підписаного Меморандуму про взаєморозуміння, протягом наступних 12 місяців три компанії вивчать ключові фактори, пов'язані з розробкою морських круїзних лайнерів, що працюють на водні – облаштування суднових приміщень для розміщення паливних елементів і технічні параметри бортових систем. Так само буде вивчена відповідна інфраструктура для заправки судна воднем.
«Ми хочемо поставити себе на передній план енергетичної революції в морському секторі, і водень може внести в це великий внесок. В рамках нового проекту ми беремо на себе ініціативу по впровадженню багатообіцяючої водневої технології в наш флот і промисловість», – сказав виконавчий голова MSC Cruises Пьерфранческо Ваго.
«Водень може стати ключовим фактором у досягненні мети нульових викидів в судноплавстві, на частку якого припадає 3% світових викидів вуглецю. Нова угода є для нас частиною ширшої стратегії по використанню нашого досвіду і технологій, щоб внести свій внесок в повну декарбонізація судноплавства, включаючи порти і логістику», – сказав в свою чергу генеральний директор Snam Марко Алвер.
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