Водневий катер Hydrogenia посів перше місце на виставці в Південній Кореї

Передбачається, що в 2022 році буде побудовано п'ятдесят таких катерів

На Міжнародній виставці човнів в Пусані (велике портове місто в Південній Кореї) був представлений перший комерційний електричний катер на водневих паливних елементах Hydrogenia, і він отримав нагороду як найкращий човен 2021 року, – повідомляє H2 View.

Водневе судно, яке розроблене компанією Vinssen, оснащене електричною трансмісією і підсистемою, наданої фінським виробником електроніки Danfoss Editron.

Hydrogenia має довжину 10 метрів, вміщує шість чоловік і може працювати зі швидкістю 10 вузлів (18,5 км/год) протягом шести годин. У компанії Danfoss Editron відзначили, що «Унікальний дизайн судна заснований на геометричній формі, яка відображає красу льодовиків і скель». Передбачається, що в наступному році буде побудовано ще 50 таких катерів.

«Президент нашої країни Мун Чже Ін був надзвичайно зацікавлений у комерціалізації судна Hydrogenia. Якщо державна підтримка водневих електричних човнів продовжиться, це дозволить Південній Кореї стати світовим лідером в області водневих суднових технологій, які перетворяться в галузь з високою доданою вартістю», – сказав генеральний директор Vinssen Чіл Хан Лі.

«Hydrogenia демонструє ключову роль, яку ми граємо в електрифікації морського середовища, як в водневих, так і в акумуляторних судах. Ми продовжимо допомагати Південній Кореї в її цілі з досягнення вуглецево-нейтрального балансу до 2050 року, вносячи свій внесок в електрифікацію транспортної галузі країни з упором на її суднобудівний сектор», – сказав у свою чергу глава підрозділу Danfoss Editron по Північно-Східній Азії Стів Кім.