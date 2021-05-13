В Угорщині відкрилася перша воднева заправна станція

Відкриття водневої заправки відбулося за підтримки компаній з Німеччини та Великобританії

У столиці Угорщини Будапешті відбулася церемонія відкриття першої в країні водневої заправної станції. На заході були присутні міністр інновацій і технологій Угорщини Ласло Палковічс, державний секретар Аттіла Штайнер і глава Національної платформи водневих технологій Іштван Лепсеньі, – повідомляє H2 View.

Відкриття водневої заправної станції стало можливо завдяки підтримці німецької транснаціональної хімічної компанії Linde Group і британської компанії Hy-Hybrid Energy, яка реалізує зараз в Угорщині кілька водневих проектів.

«Встановлення першої водневої заправної станції в Угорщині – крок у правильному напрямку. Ми давно чекали такої чудової новини, оскільки вона доповнює нашу діяльність в проекті GOLDiON, який включає розробку першого в країні автобуса на водневих паливних елементах», – сказав генеральний директор Hy-Hybrid Energy Навід Ахтар.

Працюючи з провідними гравцями в секторі водню і паливних елементів, компанія Hy-Hybrid Energy, яка базується в Шотландії, надає послуги в області екологічно чистих енергетичних технологій. Таких, як паливні елементи, системи відновлюваної енергії, виробництво і зберігання водню.