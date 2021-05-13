  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    В Угорщині відкрилася перша воднева заправна станція

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Столиця Угорщини стане ще більш екологічної &nbsp; - В Угорщині відкрилася перша воднева заправна станція

    Столиця Угорщини стане ще більш екологічної

     

    Фото: samaraintour.ru

    Відкриття водневої заправки відбулося за підтримки компаній з Німеччини та Великобританії

    У столиці Угорщини Будапешті відбулася церемонія відкриття першої в країні водневої заправної станції. На заході були присутні міністр інновацій і технологій Угорщини Ласло Палковічс, державний секретар Аттіла Штайнер і глава Національної платформи водневих технологій Іштван Лепсеньі, – повідомляє H2 View.

    Відкриття водневої заправної станції стало можливо завдяки підтримці німецької транснаціональної хімічної компанії Linde Group і британської компанії Hy-Hybrid Energy, яка реалізує зараз в Угорщині кілька водневих проектів.

    «Встановлення першої водневої заправної станції в Угорщині – крок у правильному напрямку. Ми давно чекали такої чудової новини, оскільки вона доповнює нашу діяльність в проекті GOLDiON, який включає розробку першого в країні автобуса на водневих паливних елементах», – сказав генеральний директор Hy-Hybrid Energy Навід Ахтар.

    Працюючи з провідними гравцями в секторі водню і паливних елементів, компанія Hy-Hybrid Energy, яка базується в Шотландії, надає послуги в області екологічно чистих енергетичних технологій. Таких, як паливні елементи, системи відновлюваної енергії, виробництво і зберігання водню.

    Читайте також:

    В Іспанії відкрилася перша воднева автозаправна станція

    У Великобританії до 2027 року встановлять 800 водневих заправок

    Розроблена воднева система для заправки безпілотників

    Теги: автопром міністр Угорщина водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies