  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Розроблена воднева система для заправки безпілотників

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Мобільна воднева система виробництва компанії NanoSun</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Розроблена воднева система для заправки безпілотників

    Мобільна воднева система виробництва компанії NanoSun

     

    Фото: h2-view.com

    Безпілотний літальний апарат може заправлятися паливом за півтори хвилини

    Британський стартап NanoSun розробив мобільну водневу заправну станцію для заправки безпілотних літальних апаратів виробництва південнокорейської компанії Doosan Mobility, – повідомляє H2 View.

    Інноваційне рішення NanoSUN забезпечує час наповнення балона з воднем, на якому працює безпілотний літальний апарат, приблизно за 90 секунд.

    «Асортимент нашої продукції простирається від самих маленьких мобільних заправників для безпілотних літальних апаратів до нашої останньої моделі, мобільної водневої заправної станції Pioneer, яка пропонує аналогічне рішення для важких вантажних автомобілів», – йдеться в заяві компанії NanoSun.

    Корейська корпорація Doosan заснована в 1896 році. В даний час вона складається з шести дочірніх компаній, які займаються енергетикою і виробництвом електроенергії, важкою промисловістю, будівельним, хімічним і оборонним устаткуванням, будівництвом житлових будинків, доріг і мостів, і виробництвом великих суднових рухових установок.

    Теги: Південна Корея Великобритания водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies