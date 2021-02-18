Розроблена воднева система для заправки безпілотників

Безпілотний літальний апарат може заправлятися паливом за півтори хвилини

Британський стартап NanoSun розробив мобільну водневу заправну станцію для заправки безпілотних літальних апаратів виробництва південнокорейської компанії Doosan Mobility, – повідомляє H2 View.

Інноваційне рішення NanoSUN забезпечує час наповнення балона з воднем, на якому працює безпілотний літальний апарат, приблизно за 90 секунд.

«Асортимент нашої продукції простирається від самих маленьких мобільних заправників для безпілотних літальних апаратів до нашої останньої моделі, мобільної водневої заправної станції Pioneer, яка пропонує аналогічне рішення для важких вантажних автомобілів», – йдеться в заяві компанії NanoSun.

Корейська корпорація Doosan заснована в 1896 році. В даний час вона складається з шести дочірніх компаній, які займаються енергетикою і виробництвом електроенергії, важкою промисловістю, будівельним, хімічним і оборонним устаткуванням, будівництвом житлових будинків, доріг і мостів, і виробництвом великих суднових рухових установок.