У США створено авіаційний центр з виробництва водневих літаків

Перші переобладнані лайнери з'являться в 2025 році

Регіональні турбогвинтові літаки Dash-8, переобладнані на водневі силові установки, будуть виготовлятися в новому випробувальному і сервісному центрі водневої авіації в міжнародному аеропорту Грант Каунті міста Мозес-Лейк, штат Вашингтон, – повідомляє H2 View.

Новий центр, який буде займатися переобладнанням літака, заснували компанії Universal Hydrogen, magniX, Plug Power і AeroTEC. Передбачається, що комерційне обслуговування водневих лайнерів почнеться в 2025 році.

Воднева трансмісія інноваційних Dash-8 буде складатися з електричних силових установок magniX і паливних елементів від компанії Plug Power. AeroTEC керуватиме діяльністю по переобладнанню літаків, льотними випробуваннями і сертифікацією.

Літак з водневим двигуном вже привернув увагу таких авіаційних компаній, як американська Ravn Alaska, ісландська Icelandair і іспанська Air Nostrum.

«Це кардинально змінює правила гри для держави і, чесно кажучи, для всієї сучасної авіації. Команди Universal Hydrogen, magniX, Plug Power і AeroTEC продемонстрували чіткий і надійний шлях до безвуглецевої авіації в найближчому майбутньому. Можливості для авіаційного сектора нашої держави величезні», – сказала Емілі Уіттман, президент і головний виконавчий директор компанії Aerospace Futures Alliance, яка базується з Сіетлі, найбільшому місті штату Вашингтон.