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    Головна авіакомпанія Ісландії має намір перейти на екологічно чистий водень

    нова енергія
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    Країна льодів передбачає перейти на водневі крила - Головна авіакомпанія Ісландії має намір перейти на екологічно чистий водень

    Країна льодів передбачає перейти на водневі крила

    Фото: Icelandair

    У Ісландії для переходу на зелений водень є маса природних можливостей

    Компанії Universal Hydrogen і Icelandair підписали договір про наміри щодо впровадження екологічно чистого водню в якості палива для внутрішнього парку флагманського авіаційного перевізника Ісландії, – повідомляє H2 View. Ісландія

    Передбачається, що для регіональних літаків авіаційної компанії Icelandair будуть застосовуватися нові системи водневих паливних елементів від компанії Universal Hydrogen.

    Компанії поділяють мету усунення вуглецевого сліду в авіації. Icelandair усвідомлює гостру необхідність в короткостроковому вирішенні декарбонізації свого флоту для досягнення глобальних цілей зі скорочення викидів вуглецю. Для Ісландії, країні, яка має масу поновлюваних джерелах енергії, це не дуже велика проблема.

    «Icelandair встановлює високі стандарти авіації, ми прагнемо скоротити викиди вуглецю і вважаємо, що у нас є хороші можливості, щоб стати однією з перших авіакомпаній в світі, повністю вільних від викидів вуглекислого газу», – сказав президент і головний виконавчий директор Icelandair Group Нільс Богасон.

    «Велика кількість геотермальної енергії та гідроенергетики в Ісландії ідеально підходять для того, щоб одним з перших впровадити екологічно чистий водень в свою внутрішню авіаційну мережу», – сказав в свою чергу співзасновник і генеральний директор Universal Hydrogen Пол Єременко.

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    Теги: Ісландія водень
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    Головна авіакомпанія Ісландії має намір перейти на екологічно чистий водень