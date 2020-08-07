Водневий вантажний автомобіль виробництва Hyundai Motor визнаний кращим в світі



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Hyundai HDC-6 Neptune отримав визнання

Важка вантажівка Hyundai HDC-6 Neptune з водневими паливними елементами була удостоєна премії FMOTY (Future Mobility of the Year) в категорії «Громадський та комерційний транспорт», повідомляє h2-view.

Премія FMOTY була заснована в 2019 році Вищою школою екологічного транспорту Корейського інституту передових технологій KAIST, і присуджується за видатний внесок концепт-карів в розвиток мобільності майбутнього.

Необхідно підкреслити – в тому, що переможцем визнано саме корейський Hyundai, не варто шукати якихось ознак лобіювання з боку KAIST. Голосування було гранично об'єктивним, до складу журі входило 16 осіб (включаючи провідних автомобільних журналістів) з 11 країн світу. А в конкурсі брав участь 71 автомобіль, з числа тих, хто дебютував в 2019 році на різних міжнародних автосалонах.

Салон Hyundai HDC-6 Neptune

Концепт HDC-6 Neptune, представлений на Північноамериканському салоні комерційного транспорту в листопаді минулого року, натхненний естетикою культових поїздів-експресів 1930-х років і втілює уявлення Hyundai Motor про екологічно чисте майбутнє, з нульовим викидом вуглецю транспортними засобами.

«HDC-6 Neptune підкреслює високий статус і досконалість технологій Hyundai Motor в сфері електромобілів на паливних елементах наступного покоління», – зазначив старший віце-президент і глава глобального дизайн-центру Hyundai Лі Санг Юп, нагадавши, що до 2025 року компанія має намір розробити 17 комерційних електричних транспортних засобів, що дозволить задовольнити зростаючий попит в світі на екологічно чисті автомобілі.

Напівпричіп Hyundai HDC-6 Neptune є вантажівка, який за вантажопідйомністю відноситься до восьмого, максимальному класу тягачів за американською класифікацією. У кабіні автомобіля знаходиться цифрова панель приладів, вся необхідна інформація про поїздку зможе проектуватися на лобове скло.