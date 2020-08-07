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    Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)

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    Обидві автівки отримали серйозні пошкодження - Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)
    Обидві автівки отримали серйозні пошкодження
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП загинули три особи, ще троє людей потрапили до лікарні

    Київські правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася 6 серпня о 16:40 на Столичному шосе.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зіткнулися два автомобілі BMW.

    Внаслідок ДТП загинув водій BMW 320D - мешканець Львівської області, 1990 року народження, та двоє пасажирів цієї автівки. Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їм разом із водієм іншого легковика BMW Х7 - мешканцем Київщини, 1984 року народження, - надається медична допомога.

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    Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)
    Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)
    Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)
    Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)

    На місці події поліцейські провели необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в результаті ДТП на Старообухівській трасі загинули три особи, ще трьох постраждалих швидка відвезла у 17 лікарню Києва.

    Нагадаємо також, що 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль
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