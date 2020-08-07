Смертельне зіткнення двох BMW на Столичному шосе: поліція повідомила деталі (фото)



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Обидві автівки отримали серйозні пошкодження Фото: Нацполіція

В результаті ДТП загинули три особи, ще троє людей потрапили до лікарні

Київські правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася 6 серпня о 16:40 на Столичному шосе.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зіткнулися два автомобілі BMW.

Внаслідок ДТП загинув водій BMW 320D - мешканець Львівської області, 1990 року народження, та двоє пасажирів цієї автівки. Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їм разом із водієм іншого легковика BMW Х7 - мешканцем Київщини, 1984 року народження, - надається медична допомога.

На місці події поліцейські провели необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше «Главком» повідомляв, що в результаті ДТП на Старообухівській трасі загинули три особи, ще трьох постраждалих швидка відвезла у 17 лікарню Києва.

Нагадаємо також, що 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».