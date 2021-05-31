Volvo Group відкрила першу лабораторію по випробуванню водневих паливних систем

Особлива увага буде приділятися водневим паливним елементам для важких вантажівок та будівельної техніки

Volvo Group відкрила свою першу спеціалізовану лабораторію для випробувань водневих паливних елементів в Технічному центрі Volvo Construction Equipment в місті Ескільстуна, Швеція, – повідомляє H2 View.

Volvo Group поставила собі за мету до 2040 року повністю позбутися від викопного вуглецевого палива. Компанія оголосила, що в інноваційній лабораторії будуть проходити випробування водневі технології в різних областях застосування, але при цьому особлива увага буде приділятися водневим паливним системам для важкого вантажного транспорту та будівельної техніки.

«Технологія паливних елементів – це ключовий фактор, що забезпечує стійкі рішення для важких машин. Водень можна робити різними способами. Дослідження і розробки, що проводяться у випробувальній лабораторії, будуть присвячені не тільки створенню рішень для транспорту. Ми будемо вивчати, як виробляється сам водень, і будемо прагнути до так званого «зеленого» водню, виробленого за допомогою поновлюваних джерел енергії», – сказав керівник відділу стійкої енергетики Volvo Construction Equipment Тоні Хагельберг.