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    Volvo Group відкрила першу лабораторію по випробуванню водневих паливних систем

    нова енергія
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    Керівник відділу стійкої енергетики Volvo Construction Equipment Тоні Хагельберг &nbsp; - Volvo Group відкрила першу лабораторію по випробуванню водневих паливних систем

    Керівник відділу стійкої енергетики Volvo Construction Equipment Тоні Хагельберг

     

    Фото: h2-view.com

    Особлива увага буде приділятися водневим паливним елементам для важких вантажівок та будівельної техніки

    Volvo Group відкрила свою першу спеціалізовану лабораторію для випробувань водневих паливних елементів в Технічному центрі Volvo Construction Equipment в місті Ескільстуна, Швеція, – повідомляє H2 View.

    Volvo Group поставила собі за мету до 2040 року повністю позбутися від викопного вуглецевого палива. Компанія оголосила, що в інноваційній лабораторії будуть проходити випробування водневі технології в різних областях застосування, але при цьому особлива увага буде приділятися водневим паливним системам для важкого вантажного транспорту та будівельної техніки.

    «Технологія паливних елементів – це ключовий фактор, що забезпечує стійкі рішення для важких машин. Водень можна робити різними способами. Дослідження і розробки, що проводяться у випробувальній лабораторії, будуть присвячені не тільки створенню рішень для транспорту. Ми будемо вивчати, як виробляється сам водень, і будемо прагнути до так званого «зеленого» водню, виробленого за допомогою поновлюваних джерел енергії», – сказав керівник відділу стійкої енергетики Volvo Construction Equipment Тоні Хагельберг.

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    Теги: Швеція технології водень
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    Volvo Group відкрила першу лабораторію по випробуванню водневих паливних систем