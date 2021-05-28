Panasonic почне виробництво електроенергії за допомогою водневих паливних елементів

Електроенергія буде використовуватися на одному з підприємств Panasonic

Японська компанія Panasonic, один з найбільших в світі виробників побутової техніки і електронних товарів, оприлюднила плани по створенню заводу RE100 (100% renewable electricity, «100% поновлювана електроенергія») за рахунок повномасштабного використання водню, – повідомляє H2 View.

Компанія Panasonic має намір використовувати власну систему вироблення електроенергії, яка поєднує в собі генератори на водневих паливних елементах і фотоелектричні генератори для виробництва 100% відновлюваної електроенергії.

Розгортання системи RE100 відповідає екологічним, соціальним та корпоративним цілям Panasonic, які, як кажуть в компанії, необхідні для її сталого зростання. Інноваційний завод буде побудований на території підприємства Panasonic в Кусацу, префектура Сіга. (Це неподалік від Кіото, міста-побратима Києва).

Електроенергія, що виробляється системою RE100, буде забезпечувати виробничі цехи підприємства в Кусацу. Паралельно Panasonic буде розроблятие і тестувати нові енергетичні технології.