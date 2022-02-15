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    Японія протестує технологію зберігання вуглекислого газу під водою

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    Японський сталевий гігант Nippon Steel має намір сховати вуглецеві кінці у воду - Японія протестує технологію зберігання вуглекислого газу під водою

    Японський сталевий гігант Nippon Steel має намір сховати вуглецеві кінці у воду

    Фото: elektrovesti.net

    Щороку передбачається утилізувати в акваторії Австралії до 5 млн тонн зрідженого вуглекислого газу.

    Найбільший японський виробник стали корпорація Nippon Steel у співпраці з австралійською компанією deepC Store погодився протестувати технологію зі зберігання викидів вуглекислого газу під водою, – повідомляють Elektrovesti.

    Nippon Steel та deepC Store підписали угоду про проведення спільних досліджень щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Документ передбачає співпрацю з уловлювання, зберігання та транспортування вуглекислого газу з металургійних підприємств Nippon Steel у зрідженому вигляді по морю для подальшого зберігання у підводному хабі Floating Storage and Injection, розташованому в Австралії.

    Передбачається, що компанія deepC Store щорічно транспортуватиме до 5 млн тонн зрідженого вуглекислого газу зі сталеливарних підприємств Nippon Steel. На даний момент сторони проводять комерційну оцінку запровадження технології.

    «Технологія вловлювання та зберігання вуглецю – один із найбільш доступних методів для досягнення вуглецевої нейтральності. Ми активно досліджуємо різні ініціативи щодо скорочення викидів вуглекислого газу, щоб перейти на безвуглецеве виробництво сталі до 2050 року», – йдеться у повідомленні Nippon Steel.

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    Теги: газ Японія технології
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    Японія протестує технологію зберігання вуглекислого газу під водою