Японія протестує технологію зберігання вуглекислого газу під водою

Щороку передбачається утилізувати в акваторії Австралії до 5 млн тонн зрідженого вуглекислого газу.

Найбільший японський виробник стали корпорація Nippon Steel у співпраці з австралійською компанією deepC Store погодився протестувати технологію зі зберігання викидів вуглекислого газу під водою, – повідомляють Elektrovesti.

Nippon Steel та deepC Store підписали угоду про проведення спільних досліджень щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Документ передбачає співпрацю з уловлювання, зберігання та транспортування вуглекислого газу з металургійних підприємств Nippon Steel у зрідженому вигляді по морю для подальшого зберігання у підводному хабі Floating Storage and Injection, розташованому в Австралії.

Передбачається, що компанія deepC Store щорічно транспортуватиме до 5 млн тонн зрідженого вуглекислого газу зі сталеливарних підприємств Nippon Steel. На даний момент сторони проводять комерційну оцінку запровадження технології.

«Технологія вловлювання та зберігання вуглецю – один із найбільш доступних методів для досягнення вуглецевої нейтральності. Ми активно досліджуємо різні ініціативи щодо скорочення викидів вуглекислого газу, щоб перейти на безвуглецеве виробництво сталі до 2050 року», – йдеться у повідомленні Nippon Steel.