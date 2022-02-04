Єврокомісія запропонувала вважати ядерну енергетику зеленою

Франція активно підтримує включення атомної енергії до списку зеленої, Німеччина – проти

Європейська комісія запропонувала вважати ядерну енергетику зеленою таксономією (це список видів діяльності, які необхідно інвестувати для досягнення вуглецевої нейтральності) протягом перехідного періоду до 2050 року, – повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Європейська комісія вважає атомні станції стабільними джерелами енергії, які допоможуть прискорити перехід до нульових викидів. Комісія класифікує «деякі газові проекти» (які сприяють переходу від опалення вугіллям до використання відновлюваних джерел) та атомну енергетику, як екологічно чисті джерела.

Ядерна енергетика при дотриманні строгих умов безпеки та охорони навколишнього середовища може відіграти роль у переході до кліматичної нейтральності відповідно до Європейського зеленого курсу. Проте країни Євросоюзу по-різному сприймають таку класифікацію.

Франція активно підтримує включення атомної енергії до списку зеленої. Німеччина не підтримує таке рішення Єврокомісії. Тепер ця пропозиція ретельно вивчатиметься урядами країн Євросоюзу. (За законодавством ЄС для набуття чинності рішення необхідна підтримка не менше 20 держав-членів союзу). Зміни у європейському законодавстві мають набути чинності з 1 січня 2023 року.