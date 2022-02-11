Австралійський енергетичний гігант вирішив відмовитися від вугілля на користь водню

Австралійський енергетичний гігант вирішив відмовитися від вугілля на користь воднюнова енергія
Компанія AGL Energy остаточно зрозуміла, що вугільні електростанції погано пахнуть
Вугільні електростанції будуть закриті набагато раніше запланованого терміну
AGL Energy, найбільша компанія Австралії, що продає природний газ та електроенергію, зупинить роботу двох найбільших вугільних електростанцій у країні на кілька років раніше запланованого терміну. Компанія задумала відмовитися від вугілля на користь водню – саме його вироблятимуть на підприємствах після перепрофілювання, – повідомляє Bloomberg.
Підприємство Bayswater у штаті Новий Південний Уельс буде закрито до 2033 року – на два роки раніше, ніж планувалося раніше, а роботу на Loy Yang у штаті Вікторія припинять до 2045 року замість 2048-го. Два об'єкти є великими джерелами забруднення повітря. У 2019-2020-х роках вони викинули 31 млн тонн вуглекислого газу – майже 10% усіх зареєстрованих шкідливих викидів в Австралії.
AGL розглядає можливість закриття станцій навіть ще раніше – у 2030 та 2040 році відповідно. «Раніше терміни зможуть виявитися реальними, якщо водневий ринок в цілому буде розвиватися так само, як зараз», – сказав генеральний директор компанії AGL Energy Грем Хант.
Екологічні активісти вважають, що компанії слід встановити сміливіший графік закриття станцій. «Вугілля – найбільша загроза для клімату в майбутньому, а також жахливе фінансове вкладення, про що свідчить падіння курсу акцій та репутації AGL», – заявив Гленн Вокер з організації Greenpeace.
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