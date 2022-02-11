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    Австралійський енергетичний гігант вирішив відмовитися від вугілля на користь водню

    нова енергія
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    Компанія AGL Energy остаточно зрозуміла, що вугільні електростанції погано пахнуть - Австралійський енергетичний гігант вирішив відмовитися від вугілля на користь водню

    Компанія AGL Energy остаточно зрозуміла, що вугільні електростанції погано пахнуть

    Фото: teplokarta.ru

    Вугільні електростанції будуть закриті набагато раніше запланованого терміну

    AGL Energy, найбільша компанія Австралії, що продає природний газ та електроенергію, зупинить роботу двох найбільших вугільних електростанцій у країні на кілька років раніше запланованого терміну. Компанія задумала відмовитися від вугілля на користь водню – саме його вироблятимуть на підприємствах після перепрофілювання, – повідомляє Bloomberg.

    Підприємство Bayswater у штаті Новий Південний Уельс буде закрито до 2033 року – на два роки раніше, ніж планувалося раніше, а роботу на Loy Yang у штаті Вікторія припинять до 2045 року замість 2048-го. Два об'єкти є великими джерелами забруднення повітря. У 2019-2020-х роках вони викинули 31 млн тонн вуглекислого газу – майже 10% усіх зареєстрованих шкідливих викидів в Австралії.

    AGL розглядає можливість закриття станцій навіть ще раніше – у 2030 та 2040 році відповідно. «Раніше терміни зможуть виявитися реальними, якщо водневий ринок в цілому буде розвиватися так само, як зараз», – сказав генеральний директор компанії AGL Energy Грем Хант.

    Екологічні активісти вважають, що компанії слід встановити сміливіший графік закриття станцій. «Вугілля – найбільша загроза для клімату в майбутньому, а також жахливе фінансове вкладення, про що свідчить падіння курсу акцій та репутації AGL», – заявив Гленн Вокер з організації Greenpeace.

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    Теги: газ Австралія вугілля водень
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    Австралійський енергетичний гігант вирішив відмовитися від вугілля на користь водню