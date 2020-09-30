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    За п'ять років в Каліфорнії побудують 80 водневих заправок

    нова енергія
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    <p>Воднева станція компанії FirstElement Fuel</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - За п'ять років в Каліфорнії побудують 80 водневих заправок

    Воднева станція компанії FirstElement Fuel

     

    Фото: h2-view.com

    Всього до 2025 року в штаті буде більше 120 водневих станцій

    Компанія FirstElement Fuel, найбільший розробник і оператор водневих станцій в Каліфорнії, отримав грант Каліфорнійської енергетичної комісії в розмірі 98,5 млн на будівництво до 2025 року 50 нових водневих автозаправок, - повідомляє H2 View

    «Наша компанія вперше почала будівництво водневих станцій в 2014 році, до сьогоднішнього дня собівартість заправки одного автомобіля знизилася приблизно на 80%, за рахунок поліпшення технологій», - сказав засновник і директор з розвитку FirstElement Fuel Шейн Стівенс. 

    В даний час в Каліфорнії працюють 42 водневі станції. З огляду на, що гранти на будівництво водневих АЗС отримали ще компанії Shell і Iwatani, до 2025 року загальна кількість станцій складе більше 120. 

    Згідно з програмою розвитку штату, до 2035 року в Каліфорнії будуть продаватися тільки автомобілі з нульовим рівнем викидів.

    будівництво АЗС водень
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