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    Між Англією та Голландією буде пущено водневий авіаційний маршрут

    нова енергія
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    Аеропорт головного морського порту Нідерландів очікує на водневу авіацію - Між Англією та Голландією буде пущено водневий авіаційний маршрут

    Аеропорт головного морського порту Нідерландів очікує на водневу авіацію

    Фото: elektrovesti.net

    Компанія ZeroAvia передбачає, що перший рейс водневого літака за маршрутом Лондон-Роттердам відбудеться 2024 року

    Очікується, що на рейсах між Лондоном і Роттердамом вже з 2024 року використовуватимуться електричні літаки, енергія для яких генеруватиметься водневими паливними елементами, – повідомляють Elektrovesti.

    Партнерами ZeroAvia у цьому проекті є оператор Royal Schiphol Group, компанія Rotterdam The Hague Innovation Airport Foundation та аеропорт Роттердам-Гаага. У ZeroAvia повідомляють, що вони та компанія Royal Schiphol Group провели низку переговорів з авіалініями для пошуку оператора запланованого маршруту.

    За даними Міжнародного енергетичного агентства, за останні двадцять років помітно зросли викиди вуглекислого газу під час експлуатації авіалайнерів. У 2019 році вони досягли 1 гігатонни, що становить 2,8% всіх викидів вуглекислого газу у світі внаслідок спалювання викопних видів палива.

    Дослідження та розробки ZeroAvia сконцентровані на забезпеченні електродвигунів за допомогою водневих паливних елементів. У вересні 2020 року збудований компанією водневий літак здійснив свій перший політ, компанія заявила про розробку 19-місного літака, який літатиме виключно на водневому паливі. Тоді ж компанія Airbus розповіла про три концептуальні проекти на водневому паливі, виробник не виключає їх введення в експлуатацію до 2035 року.

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    Теги: політ літак аеропорт Велика Британія водень
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    Між Англією та Голландією буде пущено водневий авіаційний маршрут