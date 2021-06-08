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    Клімкін розповів, що на сьогодні є декілька блоків аргументів, які висувають скептики всередині НАТО - Ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО
    Клімкін розповів, що на сьогодні є декілька блоків аргументів, які висувають скептики всередині НАТО
    Фото з відкритих джерел

    Дипломат підкреслив, що в зовнішній політиці немає популярних рішень

    Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» пояснив претензії Зеленського до Байдена на тему «чому ми не в НАТО» та назвав умови, за яких зближення України та західних партнерів відбуватиметься значно швидше.

    Оцінюючи претензії Зеленського, український дипломат заявив: «Справа ж не в декларації про напрямок: у нас всі декларують курс на ЄС і НАТО – і влада, і опозиція. Але питання в тому, як нас сприймають наші партнери. Коли з ними говориш, вони одразу кажуть, що справа не тільки в Україні, а є ще й фактор Росії. Є безпековий чинник і розуміння, що у випадку швидкого просування цього питання Путін намагатиметься знищити українську державність і постане питання безпеки для інших».

    Клімкін додав, що насправді все не тільки від нас залежить. «Але тим не менше ми не допомагаємо нашим друзям і сприяємо нашим недругам (умовно назвемо їх скептиками) всередині Сенату, а мало б бути навпаки», – уточнив ексміністр.

    Він наголосив, що ми є східним флангом НАТО, яким ми хочемо в майбутньому стати, – з відповідною інфраструктурою, розміщенням підрозділів. «Наприклад, в Італії більше ста об’єктів НАТО – це військові бази, аеродроми, станції спостереження, зв’язок... Це можна робити сьогодні і в Україні, наприклад, в рамках безпекових угод із союзниками. Але тільки якщо ми – надійний союзник, і наші партнери будуть розуміти, що ніякі внутрішні розгойдування не зменшать нашої надійності. Сьогодні такої впевненості немає, і це є абсолютно відвертою тезою від всіх», – акцентував увагу Клімкін.

    Ексміністр пояснив, що на сьогодні є декілька блоків аргументів, які висувають скептики всередині НАТО. «По-перше, вони кажуть, що у випадку формального надання України плану дій щодо членства в НАТО ми не надаємо достатньо аргументів, що збільшиться наша спільна безпека. А другий момент полягає в стурбованості, що Росія буде розбивати солідарність всередині НАТО і трансатлантичну солідарність, налаштовуючи окремі країни проти цього. Але ми маємо розуміти, що ситуація може швидко змінитися через послідовність катаклізмів, військових і невійськових сплесків, які можуть давати нам шанси, і до цього треба бути готовими. Плюс партнери мають бути впевненими в нас: в тому, що ми працюємо, аби у нас не було «п’ятої колони», що ми готові робити болючі реформи. А на сьогодні ми їх в цьому до кінця не переконали», – підкреслив дипломат, наголосивши, що в зовнішній політиці немає популярних рішень.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

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    Теги: Павло Клімкін дипломатія Володимир Зеленський
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    Ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО