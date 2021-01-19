Водохреще в Києві: на Оболоні в ополонку пірнають кілька десятків сміливців (відео)

Пірнання в ополонку на Оболоні

На місці купання чергують рятувальники та медики

Сьогодні, 19 січня, на Водохреще біля Свято-Покровського собору в Оболонському районі столиці в ополонку занурюються кілька десятків людей. Поруч чергують рятувальники і медики, повідомляє 112 Україна.

Тут прорубали імпровізовану ополонку, а не у формі хреста.

Наразі пірнають в ополонку кілька десятків людей. Біля місця купання, попри те, що сьогодні робочий день і 17 градусів морозу, зібралося багато людей, які спостерігають за дійством.

На місці знаходяться три автомобілі рятувальників. Також чергує швидка медична допомога, яка стежить за здоров'ям тих, хто пірнає.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Рятувальники нагадали правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

19 січня під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

Дивіться список локацій для пірнання в ополонку на Водохреще в Києві.

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