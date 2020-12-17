  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Папа Римський закликав світових лідерів гроші на озброєння спрямувати на боротьбу з Covid-19

    • Розсилка
    Зіткнувшись з пандемією, ми всі зрозуміли, що ми в одному човні, - наголосив понтифік - Папа Римський закликав світових лідерів гроші на озброєння спрямувати на боротьбу з Covid-19
    Зіткнувшись з пандемією, ми всі зрозуміли, що ми в одному човні, - наголосив понтифік

    Понтифік також застеріг країни від «вакцинного націоналізму»

    Папа Римський Франциск у четвер заявив, що світовим лідерам варто спрямувати кошти, призначені для закупівлі озброєння, на інші потреби, зокрема на гарантування безпеки в умовах пандемії коронавірусу, повідомляють європейські ЗМІ.

    «Скільки ресурсів витрачається на озброєння, особливо на ядерну зброю, адже вони могли б бути використані для важливіших цілей, як-от гарантування безпеки кожної окремої людини, просування миру, усебічний розвиток людини, боротьбу з бідністю та надання меддопомоги», ─ сказав понтифік.

    У щорічному зверненні до глав держав, урядів і міжнародних організацій Папа Римський також зазначив, що створення «Світового фонду» на кошти, які виділяють на озброєння та військові витрати, стало б «сміливим рішенням». За його словами, ці гроші могли б піти на те, щоб «назавжди усунути голод і сприяти розвитку найбідніших країн».

    Також понтифік також застеріг країни від «вакцинного націоналізму» і закликав не допустити, щоб бідні країни залишилися без вакцини.

    «Зіткнувшись з пандемією, ми всі зрозуміли, що ми в одному човні», ─ наголосив Папа Римський.

    Як повідомлялося, 17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини. За минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб. Померли - 13 085 людей за добу, а загалом за час пандемії - 1 648 512 людей. Вже одужали від коронавірусу 41 943 717 осіб, 328 035 - за добу.

    Теги: Папа Римський вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies