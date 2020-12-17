Папа Римський закликав світових лідерів гроші на озброєння спрямувати на боротьбу з Covid-19

Зіткнувшись з пандемією, ми всі зрозуміли, що ми в одному човні, - наголосив понтифік

Понтифік також застеріг країни від «вакцинного націоналізму»

Папа Римський Франциск у четвер заявив, що світовим лідерам варто спрямувати кошти, призначені для закупівлі озброєння, на інші потреби, зокрема на гарантування безпеки в умовах пандемії коронавірусу, повідомляють європейські ЗМІ.

«Скільки ресурсів витрачається на озброєння, особливо на ядерну зброю, адже вони могли б бути використані для важливіших цілей, як-от гарантування безпеки кожної окремої людини, просування миру, усебічний розвиток людини, боротьбу з бідністю та надання меддопомоги», ─ сказав понтифік.

У щорічному зверненні до глав держав, урядів і міжнародних організацій Папа Римський також зазначив, що створення «Світового фонду» на кошти, які виділяють на озброєння та військові витрати, стало б «сміливим рішенням». За його словами, ці гроші могли б піти на те, щоб «назавжди усунути голод і сприяти розвитку найбідніших країн».

Також понтифік також застеріг країни від «вакцинного націоналізму» і закликав не допустити, щоб бідні країни залишилися без вакцини.

«Зіткнувшись з пандемією, ми всі зрозуміли, що ми в одному човні», ─ наголосив Папа Римський.

Як повідомлялося, 17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини. За минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб. Померли - 13 085 людей за добу, а загалом за час пандемії - 1 648 512 людей. Вже одужали від коронавірусу 41 943 717 осіб, 328 035 - за добу.