«Що вони курять?»: нардеп Журжій обурився відповіддю регламентного комітету



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Андрій Журжій

Нардеп від «Самопомочі» писав заяву про складання депутатських повноважень

Народний депутат України від «Самопомочі» Андрій Журжій повідомив, що у Раді йому відмовили у розгляді заяви про складання депутатських повноважень.

Про це 8 серпня Журжій повідомив на своїй на сторінці у Facebook, опублікувавши відповідь регламентного комітету.

«Регламентний комітет відмовився розглядати мою заяву про складання депутатських повноважень. Що вони курять?» - написав Журжій.

У відповіді регламентного комітету зазначається, що «комітетом може бути розглянуто заяву Журжія про складання ним депутатських повноважень на підставі особистої письмової заяви у разі, якщо така заява відповідатиме вимогам Конституції України та закону України «Про статус народного депутата України».

В коментарі нардеп пояснив ситуацію, яка склалася: «В телефонному режимі співробітник секретаріату (не виконавець, але в курсі всієї ситуації) повідомила, що заява, на їх думку, повинна бути чисто формальною, тобто «заявляю про складення повноважень». Зазначати причини звільнення і все інше в заяві, нібито, не можна. Відповідно, писати про ініціювання розгляду головою ВРУ - теж саме не можна. Чому не можна, вона не може сказати, просто не можна».

Нагадаємо, раніше Журжій повідомив, що написав заяву про складання депутатських повноважень. У своїй заяві на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія Журжій написав, що «напередодні виборів у парламенті стався відкат здійснених реформ».

З 2005 по 2014 роки Журжій керував юридичним департаментом групи компаній Fozzy Group. Був президентом ТОВ «Група компаній «Інвестиційні партнери». Є членом правління Асоціації правників України; членом Громадської ради при Антимонопольному комітеті України; головою Дисциплінарного комітету Української асоціації інвестиційного бізнесу.