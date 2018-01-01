Суд оголосив у розшук головного редактора «Страна.ua» Гужву

Захист Гужви вважає рішення суду про розшук «передчасним»

Головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву, який на початку року виїхав до Відня, оголосили в розшук. Таке рішення ухвалили в Шевченківському районному суді Києва, передає «5 канал». Про таке рішення клопотала прокуратура у зв’язку з тим, що підозрюваний ухиляється від слідства.



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Ігор Гужва у суді

Захист Гужви вважає рішення суду про розшук «передчасним»

Головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву, який на початку року виїхав до Відня, оголосили в розшук.

Таке рішення ухвалили в Шевченківському районному суді Києва, передає «5 канал».

Про таке рішення клопотала прокуратура у зв’язку з тим, що підозрюваний ухиляється від слідства.

«Загальний розшук передбачений КПК. Особу, яка ухиляється від слідства, оголошують в розшук. Коли встановлять місцезнаходження, його затримають», — заявив прокурор.

Захист Гужви вважає таке рішення «передчасним». За словами адвокатки головреда Олени Клименко, її підзахисний за кордоном лікується й повернеться до України 20 лютого.

«Я вважаю, що це передчасно. І суду були надані всі довідки про те, що нині він лікується. Тому це рішення передчасне», — каже Клименко.

Сам Гужва також уже прокоментував рішення суду, зазначивши, що сьогоднішня депортація з України Михайла Саакашвілі — «спосіб влади відволікти народ від набагато більш важливої новини (оголошення Гужви у розшук — ред.)».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії.

Також повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нардеп Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» зміг виїхати до Австрії.



