«Такого не було 20 років». Ексміністр соцполітики пояснив, що відбувається із субсидіями

На 2021 рік вони на програму житлових субсидій заклали лише 36,6 млрд

На 2021 рік вони на програму житлових субсидій заклали лише 36,6 млрд

«Протягом 2020 року програму житлових субсидій скоротили на 20 млрд грн. Це – безпрецедентна цифра», – Рева.

У бюджеті за 2020 рік, який формували «Слуги народу», уперше за 20 років зменшили соціальні видатки на 12 млрд грн. З цих коштів 10,5 млрд – це були скорочені видатки на програму житлових субсидій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

«Якщо в державному бюджеті на 2019 рік фінансування трьох державних програм житлових субсидій було передбачено в обсязі 58 млрд грн, то в державному бюджеті на 2020 рік на ці цілі було заплановано лише 47,5 млрд, або на 10,5 млрд грн менше. А по факту, протягом бюджетного року, зелені скоротили фінансування цієї програми ще на 10 млрд грн – до 37 млрд грн. Тобто, загалом протягом 2020 року програму житлових субсидій було скорочено на 20 млрд грн! Це – безпрецедентна цифра», – розповів Рева.

Він додав, що кошти з програми фінансування житлових субсидій не були спрямовані для фінансування інших соціальних видатків, зокрема, на фінансування дефіциту Пенсійного фонду, а були використані за іншим призначенням.

«Як наслідок, уперше за 20 останніх років ми ввійшли в новий 2021 рік із заборгованістю по соціальних видатках –виплаті житлових субсидій за листопад і грудень 2020 року, а також із непогашеною Пенсійним фондом України казначейською позичкою в розмірі 13 млрд грн!», – пояснив ексміністр соцполітики.

За його словами, якщо 2020 рік влада Зеленського закінчила з видатками на програму житлових субсидій у розмірі близько 37 млрд грн, то на 2021 рік вони заклали ще менше – 36,6 млрд.

Раніше Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які ввели з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень. Проте не враховуватимуться витрати на оплату навчання чи лікування, які перевищують 50 тис. гривень одноразово.

Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.

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